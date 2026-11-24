Emre Mor, nekadašnji "turski Mesi", privremeno se povlači iz fudbala zbog zdravstvenih problema, nakon karijere koja je trajala do 29. godine.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Emre Mor, nekadašnji "turski Mesi", završio je karijeru sa samo 29 godina. Saigrač Dušana Tadića u NEK Najmegenu iznenadio je mnoge porukom da napušta fudbal (bar privremeno), da bi se posvetio svom zdravlju.

Emre Mor i Tadić bili su saigrači i u NEK Najmegenu u Holandiji i u Fenerbahčeu, pa je bilo emotivno navijačima turskog tima da vide kako Tadić, Mor i Edin Džeko zajedno slave pobjedu NEK-a protiv Olimpijakosa minulog ljeta. Džeko je došao da vidi svoje prijatelje i malo ko je mogao da pretpostavi da gleda jednu od posljednjih utakmica "turskog Mesija".

"Na ovoj tački moram da presiječem"

Emre Mor je posljednji put nastupio u Tadićevom timu 12. septembra. Stigao je minulog ljeta, potpisao dvogodišnji ugovor, ali ta saradnja je ovog ponedjeljka zvanično raskinuta i o tome su svi obaviješteni na klupskom sajtu.

"Otkako sam bio dječak, imao sam samo jedan san, da postanem profesionalni fudbaler. To što sam uspio da živim taj san značilo mi je sve. Uvijek sam se trudio da dam sve od sebe za sport koji toliko volim. Međutim, u posljednje vrijeme suočio sam se sa određenim zdravstvenim izazovima. Došao sam do tačke u kojoj moram da poslušam svoje tijelo, poštujem sopstvene granice i stavim svoje zdravlje na prvo mjesto.

Iz tog razloga donio sam tešku odluku da se privremeno oprostim od profesionalnog fudbala i posvetim sebi. Moja ljubav prema fudbalu nikada se neće promijeniti i ostajem optimističan po pitanju onoga što mi budućnost možda još donosi", kazao je Emre Mor.

Mor nije precizirao koji ga tačno zdravstveni problemi primoravaju na pauzu, mada se često govorilo o povredama butine i prepona. Trener NEK-a Dik Šrojder (55) tek je prošle nedjelje govorio o stanju svog igrača: "To zaista ima veze sa njegovom fizičkom spremom i tijelom. I sam se veoma muči s tim."

Ko je Emre Mor?

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Mor je rođen u Kopenhagenu, stigao je u Borusiju Dortmund 2016. godine iz danskog Nordsjelanda. Važio je za jednog od najvećih talenata evropskog fudbala, pa je i obeštećenje bilo u skladu s tim – klub sa Vestfalena platio ga je oko 10 miliona evra.

Za Borusiju je odigrao samo 19 zvaničnih utakmica i postigao jedan gol. Poslije samo godinu dana prešao je u španskog prvoligaša Seltu iz Viga, a transfer je navodno iznosio 13 miliona evra. Ni tamo se nije usrećio, pa je čak tri puta išao na pozajmice. Godine 2022. prešao je u Fenerbahče, gdje se takođe nije nametnuo. U Najmegenu je kraj uslijedio poslije samo sedam utakmica i jednog pogotka.

Mor je najprije nastupao za mlađe selekcije Danske, da bi potom odlučio da igra za Tursku. Debitovao je 2016. godine, kada je bio i u sastavu za Evropsko prvenstvo. Na kraju je za reprezentaciju upisao 15 nastupa.

Emre Mor igrao je za Nordsjeland, Borusiju Dortmund, Galatasaraj, Olimpijakos, Karagumruk, Fenerbahče, opet za Karagumruk, Ejuspor i NEK Najmegen.