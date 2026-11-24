Žrijeb za osminu finala Kupa Srbije: Crvena zvezda gostuje Slovenu iz Rume, dok Partizan igra protiv Teleoptika.

Izvor: MN PRESS

Žrijebom za osminu finala Kupa Srbije odlučeno je da će 2. decembra Crvena zvezda gostovati Slovenu iz Rume, trećeligašu koji je senzacionalno izbacio Vojvodinu. Istovremeno, Partizan će u osmini finala "gostovati" svojoj filijali Teleoptiku.

Mačva - Novi Pazar

OFK - Tekstilac Odžaci

Zemun - Radnički Niš

FAP Priboj - TSC

Radnik Surdulica - Grafičar

Sloven Ruma - Crvena zvezda

Teleoptik - Partizan

Čukarički - Javor

Kuglice sa ceduljicama izvlačio je bivši golman Zvezde, Vojvodine i reprezentacije Srbije Damir Kahriman.

Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda brani ove sezone trofej kao šestostruki uzastopni osvajač, a Partizanu je Kup takmičenje postalo još značajnije s obzirom na potpuni debakl od superligaške sezone crno-bijelih. S obzirom na to da poslije čak devet poraza ekipa Aleksandra Stanojevića zauzima tek 10. mjesto, "izlazak" u Evropu kroz Kup u ovom trenutku joj se nameće kao realnija opcija od naglog uspona na tabeli u doglednom periodu. Zato će i gostovanje Teleoptiku sigurno svi u Humskoj shvatiti krajnje ozbiljno, iako je u pitanju duel prvog tima i filijale.

Teleoptik je pretposljednji u drugoj ligi (Prvoj ligi Srbije), a pod vođstvom trenera Marka Jovanovića ove sezone je igrao kao domaćin i na stadionu Partizana u Humskoj. Lider PLS-a, TSC iz Bačke Topole, pod vođstvom trenera Nenada Milijaša igraće protiv lidera treće (Srpske) lige grupa "Zapad" - FAP Priboj, a meč će biti odigran na stadionu u Priboju.