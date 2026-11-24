Žrijeb za osminu finala Kupa Srbije: Crvena zvezda gostuje Slovenu iz Rume, dok Partizan igra protiv Teleoptika.
Žrijebom za osminu finala Kupa Srbije odlučeno je da će 2. decembra Crvena zvezda gostovati Slovenu iz Rume, trećeligašu koji je senzacionalno izbacio Vojvodinu. Istovremeno, Partizan će u osmini finala "gostovati" svojoj filijali Teleoptiku.
- Mačva - Novi Pazar
- OFK - Tekstilac Odžaci
- Zemun - Radnički Niš
- FAP Priboj - TSC
- Radnik Surdulica - Grafičar
- Sloven Ruma - Crvena zvezda
- Teleoptik - Partizan
- Čukarički - Javor
Kuglice sa ceduljicama izvlačio je bivši golman Zvezde, Vojvodine i reprezentacije Srbije Damir Kahriman.Izvor: TV Arena sport
Crvena zvezda brani ove sezone trofej kao šestostruki uzastopni osvajač, a Partizanu je Kup takmičenje postalo još značajnije s obzirom na potpuni debakl od superligaške sezone crno-bijelih. S obzirom na to da poslije čak devet poraza ekipa Aleksandra Stanojevića zauzima tek 10. mjesto, "izlazak" u Evropu kroz Kup u ovom trenutku joj se nameće kao realnija opcija od naglog uspona na tabeli u doglednom periodu. Zato će i gostovanje Teleoptiku sigurno svi u Humskoj shvatiti krajnje ozbiljno, iako je u pitanju duel prvog tima i filijale.
Teleoptik je pretposljednji u drugoj ligi (Prvoj ligi Srbije), a pod vođstvom trenera Marka Jovanovića ove sezone je igrao kao domaćin i na stadionu Partizana u Humskoj. Lider PLS-a, TSC iz Bačke Topole, pod vođstvom trenera Nenada Milijaša igraće protiv lidera treće (Srpske) lige grupa "Zapad" - FAP Priboj, a meč će biti odigran na stadionu u Priboju.