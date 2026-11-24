U utorak od 14 časova saznajte rivale Zvezde i Partizana na žrijebu Kupa Srbije u Staroj Pazovi.

Izvor: MN PRESS

Ovog utorka od 14 časova biće održan žrijeb za osminu finala Kupa Srbije. Ekipe su podijeljene u dva šešira i ceremonija će biti održana u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Prvi šešir: Zvezda, Partizan, Novi Pazar, OFK Beograd, Radnik, Čukarički, Radnički Niš, TSC

Zvezda, Partizan, Novi Pazar, OFK Beograd, Radnik, Čukarički, Radnički Niš, TSC Drugi šešir: Javor, Zemun, Mačva, Grafičar, Tekstilac, Sloven, FAP Priboj

Mečevi osmine finala biće zakazani za 2. decembar.

Crvena zvezda brani trofej i ove sezone kao šestostruki uzastopni osvajač i tim sa najviše trofeja Kupa Srbije - devet ispred Partizana koji ima sedam. Ovog utorka na žrijebu neće biti Vojvodina, koja je senzacionalno ispala od trećeligaša Slovena iz Rume u prethodnoj rundi, nakon što je u prethodne tri sezone igrala protiv Zvezde u uzastopnim finalima.

Uz Sloven na žrijebu u utorak biće izvlačena i cedulja sa imenom FAP-a iz Priboja, koji je takođe trećeligaš.