Bogdan Bogdanović nije imao svoje veče u pobjedi Hjustona, dok je Toronto doživio poraz od Milvokija.

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Neće Srbi pamtiti po lijepom NBA veče. Bogdan Bogdanović se propisno ispromašivao, dok je Darko Rajaković sa Torontom doživio poraz u meču u kom to nije smjelo da se desi. Posebno pošto se radi o Milvokiju koji se žestoko muči od odlaska Janisa Adetokumba i igra veoma loše (116:111).

Bogdan se bar radovao pobjedi protiv Klipersa (116:104), iako je veoma loše šutirao. Za devet minuta na parketu je ubacio dva poena (1/1 za dva, 0/4 za tri), uz dvije asistencije i jedan skok. Dominirao je Kevin Durent (32, 9sk). Na drugoj strani je Darijus Garland dao 26 poena.

Što se Reptorsa tiče, poraz od Baksa je veoma bolan, bez obzira na to što nisu igrali ni Kavaj Lenard ni Ar Džej Beret. Tajler Hiro je bio raspucan (32, 4/5 za tri), uz Majlsa Tarnera (27, 11sk). U Rajakovićevom timu je najbolji bio Skoti Barns (31, 8as, 5sk).

Rezultati:

Šarlot - Memfis 111:117

Filadelfija - Portland 111:128

Indijana - Oklahoma 125:120

Minesota - Bruklin 142:116

Toronto - Milvoki 111:116

Čikago - Klivlend 122:108

Nju Orleans - Finiks 119:123 (poslije produžetka)

Hjuston - LA Klipers 116:104

LA Lejkers - Juta 109:94

Sakramento - San Antonio 107:123

(MONDO)