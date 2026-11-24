FMP i Saša Nikitović sporazumno su prekinuli saradnju, a novi trener Miloš Obrenović preuzima vođenje tima iz Železnika.

Izvor: MN PRESS

FMP i Saša Nikitović su sporazumno dogovorili rastanak, a klub iz Železnika već je predstavio zamjenika selektoru mlade reprezentacije Srbije do 18 godina. Na klupi "pantera" odsad će sjediti Miloš Obrenović.

"Dosadašnji prvi trener Saša Nikitović i KK FMP okončali su saradnju sporazumnim raskidom. Klub i Nikitović su to na zajedničkom sastanku smatrali kao najboljim zajedničkim rješenjem i za klub i karijeru samog trenera, a s obzirom na to da Nikitović ima nekoliko atraktivnih ponuda.

Vidi opis Promjena na klupi FMP-a: Saša Nikitović otišao, na klupu "pantera" sjeo nekadašnji trener Varde iz Višegrada Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dušan Milenković/ATAIMAGES Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 8 / 8

Ovo je bio drugi mandat Nikitovića u kom je uradio mnogo na planu rezultatskih ambicija i razvoju mladih igrača što je osnovni postulat kluba. KK FMP se ovim putem zahvaljuje Nikitoviću za sve urađeno i želi mu svu sreću u daljoj karijeri i odabiru naredne sredine", zaključio je klub.

Ko je novi trener FMP-a?

Klub iz Železnika je vrlo brzo potvrdio da će Nikitovića naslijediti Miloš Obrenović (38).

"Miloš Obrenović je novi trener KK FMP! Mladi stručnjak, koji je kroz karijeru profilisan kao izuzetan stručnjak u radu sa mladim igračima preuzeće ulogu šefa stručnog štaba KK FMP. Ovakva odluka donesena je imajući u vidu da je razvoj mladih igrača, koji čine okosnicu ekipe 'pantera' i mladost, energiju i sada već bogato iskustvo rada sa mladim igračima trenera Obrenovića.

Miloš Obrenović je već sa 23 godine imao prvo iskustvo kao prvi trener seniorskog tima, kad je 2011. vodio ekipu Slobode iz Užica. Dalja karijera ga je vodila u Vardu iz Višegrada, radio je kao koordinator mlađih selekcija ekipe Darušafake, a bio je pomoćni trener i u Banvitu. Od 2019. do 2022. bio je trener kadetske ekipe Crvene zvezde i uspješno radio u mlađim kategorijama, a zatim se opet vratio seniorskoj košarci u ekipi Jahorine. Klub je napustio 2025. kada je postao pomoćni trener u ekipi Karšijake gdje se zadržao do danas.

Obrenović je bio u stručnom štabu selekcije Srbije do 16 godina koja je 2015. osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu, a 2011. godine je sa reprezentacijom Srbije do 18 godina osvojio srebrnu medalju. Miloše, dobro došao", navodi FMP.

FMP je trenutno pretposljednji tim u grupi A ABA lige gdje ima samo dvije pobjede i šest poraza, pa zauzima deveto mjesto. Situacija nije mnogo bolja ni u VTB kupu u kojem "panteri" imaju dva poraza, pa će im promjena na klupi možda i pomoći da poprave učinak. Bilo kako bilo, tim iz Železnika čine pretežno mladi igrači, a talenat ekipe Saše Nikitovića ostaće upamćen i u Košarkaškoj ligi Srbije gdje je Spartak bio bolji u finalu za titulu šampiona zemlje.