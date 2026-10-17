Široki na 3/3: Nova pobjeda u ABA ligi!

Povratnik u elitno regionalno takmičenje niže pobjede.

Izvor: ABA liga/FMP

Košarkaši Širokog se ne šale – stigli su ove subote do treće uzastopne pobjede u ABA ligi!

Klub sa Pecare se ove sezone nakon 12 godina vratio u ABA ligu (posljednji put je u ovom rangu igrao u sezoni 2013-14), a odmah na startu je pokazao da će biti tvrd orah svim regionalnim rivalima. U prve dvije utakmice Širokobriježani porazili Borac iz Čačka (81:87) i Cedevita Olimpiju (70:69), da bi ove subote na gostovanju u Železniku porazili FMP (66:78).

Ključna je za trijumf bila treća dionica, koju su izabranici Marijana Bagarića riješili rezultatom 17:9. U tom dijelu igre, Hercegovci su napravili seriju 15:3, pa su od egala (42:42) stigli do prednosti od 12 poena (45:57) na nešto manje od dva minuta do ulaska u završni kvartal.

Goste su do trijumfa predvodili Čavon Danijel Luis i Tajler Persons, koji su postigli po 17 poena, uz napomenu da je drugi od pomenutih svom poenterskom učinku dodao i 7 asistencija. Matej Bošnjak se zaustavio na 13 poena, a nekadašnji član Cedevite Karlo Žganec na 12.

Široki će u narednom kolu biti domaćin Slovanu, debitantu u ABA ligi. Ovaj meč igra se u četvrtak (22. oktobar).

(mondo.ba, D. Šutvić)

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