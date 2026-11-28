Osim gubitka već viđene pobjede, dodatnu glavobolju treneru Mirku Mikiću zadale su povrede Miloša Nježića i Nikše Trivunovića pred sam finiš jesenjeg dijela prvenstva.

Izvor: RK Gračanica

Rukometaši Borca m:tel ispustili su dobijeno u Gračanici. Crveno-plavi su 15 minuta prije kraja imali šest golova prednosti (20:26) i izgledalo je da će stići do četvrte pobjede, ali su domaći u preostalom vremenu kreirali veliki preokret i na kraju trijumfovali rezultatom 32:31.

Imao je Borac m:tel priliku u posljednjem napadu da stigne do remija, ali je Vlado Draganić bio neprecizan sa krila. Osim rezultatskog konteksta, ovo gostovanje će gostima iz Banjaluke ostati u lošem sjećanju i kad je riječ o situaciji sa igračkim kadrom jer se u grad na Vrbasu čak dvojica igrača vraćaju povrijeđena.

Tako je Miloš Nježić, prema prvim informacijama, doživio rupturu zadnje lože, dok je Nikša Trivunović povrijedio kuk. Obojica će početkom sljedeće sedmice odraditi neophodne preglede, mada postoji bojazan da bi mogli da propuste ostatak jesenjeg dijela sezone.

Do kraja 2026. godine Borac m:tel će odigrati još četiri utakmice. Osim zaostalih protiv Sloge i Gradačca, pred banjalučkim rukometašima su dueli sa Krivajom i Maglajem.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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