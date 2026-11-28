Čukarički je zabilježio šestu pobjedu u sedam utakmica, a Nemanja Radonjić postigao svoj prvi gol od povratka na Banovo brdo.

Izvor: YouTube/Arena sport TV

Fudbaleri Čukaričkog pobijedili su u subotu na svom terenu Mladost iz Lučana rezultatom 3:1 u meču 17. kola Superlige Srbije. Meč je odigran po veoma lošem, snježnom vremenu i domaći tim je nastavio da niže pobjede.

Čukarički je poveo golom Sambua Sisoka u 29. minutu, a zatim je Džon Meri pogodio u 56. minutu pogodio za izjednačenje. Ismael Maiga je u 70. minutu donio novu prednost Čukaričkom, a konačan rezultat postavio Nemanja Radonjić u 90+2. minutu, što je njegov prvi gol od povratka na Banovom brdo ove jeseni.

Bivši igrači Zvezde u prvom planu na Brdu

Vidi opis Nemanja Radonjić proradio na Banovom brdu: Čukarički niže pobjede u Superligi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: MN PRESS Br. slika: 23 23 / 23

Nemanja Radonjić (30) iskoristio je svoju drugu veliku šansu u završnici. Utrčao je u kazneni prostor gostiju sa lijeve strane i njegov šut je bio izblokiran dovoljno da lopta prevari golmana gostiju, iskusnog Sašu Stamenkovića (41).

Mladost je utakmicu završila sa 10 igrača nakon što je Vukašin Jovanović (30), bivši štoper Čukaričkog, dobio drugi žuti karton u 87. minutu. Iskusni štoper faulirao je napadača domaćih Fjorina Durmišaja (30) i nije se mirio sa odlukom sudije Lazara Lukića da isključi. Nedugo poslije toga, Radonjić je postavio konačnih 3:1 za nezaustavljive "brđane".

Čukarički pod Trajkovićem gazi redom

Čukarički se nalazi na petom mjestu na tabeli Superlige sa 28 bodova, dok je Mladost na devetoj poziciji sa 18. "Brđani" pod vođstvom mladog trenera Mihajla Trajkovića (38) igraju sjajno ove jeseni i imaju impresivan učinak od čak šest pobjeda u sedam utakmica, uz samo jedan remi (protiv IMT-a).

U tom nizu pred Čukaričkim su padali Partizan, Zemun, Loznica (u Kupu Srbije), Radnički Niš, Radnički 1923 i sada Mladost iz Lučana.







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