Na Pecari ekipa Zrinjskog ima dva gola prednosti protiv Širokog Brijega (0:2).

Izvor: HŠK Zrinjski

Posljednju subotnju utakmicu 15. kola Premijer lige BiH igraju večeras na Pecari fudbaleri Širokog Brijega i Zrinjskog, koji ima dva gola prednosti nakon prvog poluvremena ovog hercegovačkog derbija (0:2).

Oba gola postigao je Mario Ćuže, u 17. i 42. minutu, čime je stigao do brojke od osam pogodaka u sezoni. Istovremeno, ovo su prvi golovi ofanzivca rođenog u Metkoviću još od 11. oktobra i i gostovanja Slogi Meridian (2:6), kada se proslavio het-trikom.

Izvor: HŠK Zrinjski

Karlo Abramović i Viktor Grbić dobro su kombinovali na desnoj strani, da bi na kraju nakon centaršuta Ćuže glavom zakucao loptu u mrežu. Drugi pogodak bio je istinska majstorija – na lijevoj strani šesnaesterca se namjestio na šut, a lopta se od prečke, a potom i stative odbila iza leđa Ivana Puljića.

Inače, još jednom se u prvom dijelu zatresla mreža domaćih, ali je pogodak Igora Savića iz 15. minuta poništen jer se nalazio u ofsajdu.

Uskoro opširnije...

(mondo.ba, D. Šutvić)

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