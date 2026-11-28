Trener Crvene zvezde Albert Rijera otkrio da je bek Mihajlo Ristić doživio povredu u Belgiji i da će odsustvovati do mjesec dana.

Izvor: MN PRESS

Zvezda će tri do četiri nedjelje biti bez Mihaila Ristića, iskusnog beka koji je u četvrtak protiv Genta kao rezervista igrao od 64. do 88. minuta. Trener Albert Rijera ga je tada izveo iz igre i nije htio da otkrije razlog. Pred nedjeljni meč protiv Novog Pazara (15.30) rekao je da je bio u pravu u svojoj procjeni i da je Ristić povrijeđen.

"Što se tiče Ristića, biće van ekipe. Danas smo dobili potvrdu onoga što sam mogao da primijetim na posljednjoj utakmici, da se nije osjećao prijatno na terenu. Odmah po povratku iz Belgije odradili smo magnetnu rezonancu. Potvrđeno je da ima povredu, pa će odsustvovati vjerovatno oko tri ili četiri nedjelje. U pitanju je povreda mišića. Sada je jasno i zašto se nije osjećao dobro tokom utakmice i zašto sam odlučio da ga zamijenim", rekao je Rijera, a prenio klupski sajt u subotu.

Ristić neće jedini odsustvovati iz tima Zvezde

Izvor: Maarten Straetemans / imago sportfotodienst / Profimedia

Zvezda na gostovanju ekipi Nenada Lalatovića neće moći da računa ni na defanzivca Franklina Tebo Učenu, zbog bolesti.

"Tebo je danas dobio temperaturu, koja se kreće oko 38 stepeni, tako da neće biti u sastavu. Odlučili smo se da ga izostavimo, kako ne bi bio u blizini ostalih igrača koji nisu bolesni", objasnio je Španac.

Prethodnih dana pojavila se informacija da je Učena pred transferom u Izrael od dva miliona evra.

"Imaju napadača višeg od dva metra"

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Analizirao je Španac i tim Novog Pazara.

"To je ekipa koja igra direktno, dugim loptama, jer imaju napadača koji je visok preko dva metra (Fejsal Mulić, prim. novin). Fokusirani smo na to i kao što sam već rekao, imamo plan kako da se branimo, a kada imamo loptu i kako da igramo svoju igru."

Da li će "bonus" igrači na sutrašnjem meču biti Kostov i Gudelj?

‍"Nemamo samo njih, imamo mnogo igrača koji imaju status bonus igrača. Sutra ćemo, u skladu sa pravilima, naravno, imati dvojicu, ali ne zbog pravila, već zato što to zaslužuju. Ipak, imaćemo i više od dvojice bonus igrača", rekao je Rijera.

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