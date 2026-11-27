Albert Rijera komentarisao je raspravu sa novinarima, poručujući da će njegove konferencije biti 'dosadne'. Zvezdaši imaju mnogo razloga za sreću, naglasio je Španac.

Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Trener Crvene zvezde Albert Rijera oglasio se posle burne svađe sa srpskim novinarima, od kojih je u Belgiji tražio trenerske PRO licence da bi mogli da razgovaraju sa njim o fudbalu i Zvezdinoj taktici.

Dan poslije te rasprave, Rijera je na Instagramu napisao da će ubuduće njegove konferencije biti "dosadne", ali i poručio da "troje ljudi hoće da zbuni hiljade drugih" u vezi sa Crvenom zvezdom. "Igrajte svoju igru, a ja ću svoju", poruka je Španca novinarima, a zvezdaškoj porodici da ima mnogo razloga da bude srećna.

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Vidi opis Rijera o raspravi sa novinarima: "Igrajte svoju igru, ja ću svoju, zvezdaši imaju mnogo razloga za sreću" Albert Rijera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES Br. slika: 7 7 / 7

"Remi koji ima gorak ukus s obzirom na prikazanu igru, ali 'kada ne možeš da pobijediš… nemoj da izgubiš'. UNUTRA SMO! Grupna faza je drugačija, poenta je samo proći dalje, jer u jednoj utakmici svašta može da se desi i moguća su iznenađenja, ali nokaut runde sa utakmicama kod kuće i u gostima su potpuno drugi svijet..."

"Zamislite da sljedeće sedmice igramo još jedan meč kod kuće protiv istog rivala, nakon što smo ih napali onako kako jesmo i uz nivo samopouzdanja koji imamo... šanse za prolaz bile bi ogromne. Prije ili kasnije ovakve partije moraće da nam donesu više bodova. Sada smo fokusirani na preostalih šest bodova koji su u igri"

"Čovjek sam od riječi. Obećao sam sebi dvije stvari... Da ne pričam o sudijama - u novoj smo eri fudbala sa VAR-om i više vjerujem u napredak sa kamerama i mašinama nego u tumačenje jedne osobe koje zavisi od njenog znanja i emocija. Druga stvar je da će šou uvijek biti na terenu i tokom 90 minuta, a ne prije ili poslije u nekoj prostoriji ili pred mikrofonom - od sada budite spremni na to da će biti veoma, veoma dosadno".

"Ono što se neće promijeniti jeste da ću uvijek štititi svoje igrače i način na koji se trude... Provodimo mnogo sati verujući u naš put, stil i principe, i troje ljudi koji žele da zbune hiljade drugih neće promijeniti to uvjerenje. Ovo nije borba, ovo je fudbal i suština je u igri - pre, tokom i posle... zato vi igrajte svoju igru, a ja ću svoju".

"Uvijek zavisi od toga kroz koje naočare posmatrate situacije… Ja uvijek biram ružičaste. Zvezdaška porodico, imate mnogo razloga da BUDETE SREĆNI! Kao što pjesma kaže... Ne brini, budi srećan ("Don't worry, be happy")", napisao je Albert Rijera.

Zvezda će sljedeću utakmicu igrati u nedjelju protiv Novog Pazara u gostima od 15.30 časova.