Davide Zapakosta, strijelac odlučujućeg gola u Banjaluci, sumirao je okršaj Borca i Atalante (2:3).

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Borac je bio na korak od epske evro-senzacije i trijumfa nad Atalantom, ali je sa devetoricom poklekao u posljednjim minutima. Sve do 86. minuta bilo je 2:0 za crveno-plave, ali je Atalanta poslije crvenih kartona za Abela Paskvala i Sebastijana Ereru napravila šokantan preokret, zahvaljujući pogocima Nikole Krstovića, Seada Kolašinca i Davidea Zapakoste.

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Iskusni 34-godišnji defanzivac sumirao je utiske poslije meča, priznavši da ga je izdanje banjalučkog Borca prilično iznenadilo.

Iako zadovoljan osvojenim bodovima, istakao je da je utakmica bila izuzetno zahtjevna i da njegova ekipa još uvijek ima prostora za napredak.

"Da, ovo je velika pobjeda. Znali smo da će biti zaista teška utakmica jer nikada nije lako igrati na ovakvim terenima i na ovakvim mjestima. Zato smo veoma zadovoljni rezultatom, ali znamo da možemo još da napredujemo", poručio je on nakon susreta.

Vidi opis Junak Atalante u nevjerici poslije preokreta u Banjaluci: "Nisam očekivao Borac na ovako visokom nivou!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 13 / 13

Na pitanje da li je očekivao ovakav otpor i nivo igre od strane Borca, bio je potpuno iskren.

"Ne, nisam očekivao. Ali, da budem iskren, fudbal danas nije lak, zar ne? Svaki tim napreduje, svaka liga raste, tako da smo večeras vidjeli da nikada nije lako igrati protiv ovakvih ekipa. Najvažnije je da smo zadovoljni rezultatom."

Iako "gazi" 35. godinu života, ističe da mu fizička sprema i želja za pobjedom ne manjkaju.

"Zaista sam srećan zbog toga. Imam 34 godine, tako da se samo trudim da održim tijelo u dobroj formi i presrećan sam kada na taj način mogu da pomognem svom timu da pobijedi u ovakvim utakmicama", zaključio je sinoćnji junak Atalante.

(mondo.ba)

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