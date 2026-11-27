Nakon remija sa Gentom, Zvezda ima šanse za prolazak u nokaut fazu, ali je pred njom težak žrijeb sa Brajtonom. "Superkompjuter" joj predviđa najgore mjesto na tabeli.

Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Crvena zvezda odigrala je vrlo dobru utakmicu na gostovanju protiv Genta, ali nije uspjela da dođe do pobjede (1:1). Štaviše, tek u 85. minutu postigla je gol preko Mateja Gaštarova koji joj je donio bod. To znači da Crvena zvezda poslije četiri kola Konferencijske lige ima samo pet bodova - pobjedu, dva remija i poraz - što nije baš ono što je očekivala kada je saznala žrijeb u Nionu.

Preostaju još dva meča - protiv gruzijske Ignatije u gostima i sa Trabzonom na domaćem terenu - na kojima će Zvezda morati da ostvari dobre rezultate kako bi potvrdila prolazak u nokaut fazu, mada joj "Superkompjuter" i dalje daje velike šanse za to.

Zvezda ide dalje

Vidi opis Zvezda sa najgoreg mjesta ide na žrijeb? "Superkompjuter" joj predviđa pakao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Jan De Meuleneir / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: KURT DESPLENTER / Belga Press / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Crvena zvezda je u ovom trenutku 19. na tabeli Konferencijske lige, sa istim učinkom od pet bodova koliko ima i 17-plasirani Orhus, odnosno 23-plasirani Kairat. Kao što je poznato, u narednu fazu će proći prve 24 ekipe, one na prvih osam pozicija direktno u osminu finala, a one od 9. do 24. mjesta gledaćemo u baražu - što je u ovom trenutku objektivno i cilj kluba sa "Marakane".

I u njega vjeruje trener Albert Rijera, kao što u njega "vjeruju" i podaci. "Superkompjuter", odnosno profil "Football Meets Data", objavio je da Crvena zvezda gotovo sigurno ide u nastavak takmičenja.

[ UECL projections after MD4] Changes in Top 8:IN: STVV, TrabzonsporOUT: FC København, Panathinaikos Changes in Top 24:IN: Midtjylland, Aarhus, Kairat AlmatyOUT: Borac Banja Luka, Getafe, Riga*Teams are ordered on their average finishing position across our simulations Team-level projections and scenarios at https://t.co/7RskDdal2x — Football Meets Data (@fmeetsdata)November 26, 2026



Prema prognozi, Zvezda će u nokaut fazu 91,4 odsto i pretpostavka je da će završiti na 15. mjestu.

Zvezdi se crta žrijeb protiv Brajtona

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Prema prognozi "Superkompjutera", ovo znači i da bi Crvena zvezda kao 15. na tabeli mogla da dobije komplikovan žrijeb. Kao što je poznato, on je poludirigovan u Konferencijskoj ligi, na osnovu pozicije, pa bi Crvena zvezda - ako zaista završi kao 15. na tabeli - igrala protiv Genta ili švedskog šampiona Mjelbija za mjesto u osmini finala. Tamo pak čekaju prvi ili drugi tim Konferencijske lige, što su Monako ili Brajton. Zbog toga se i ovo mjesto na tabeli naziva najgorim.

[ UEFA Conference League - projected knockout bracket after MD4]Every club sits at its projected league-phase finish. Each box holds the two clubs projected for a seeding pair (1/2, 3/4 ...), and the draw decides which side of the bracket each one goes to. Team-level projections and scenarios at https://t.co/7RskDdal2x — Football Meets Data (@fmeetsdata)November 26, 2026



Inače, u pitanju je ista pozicija koju je Zvezda imala i prošle godine, samo u Ligi Evrope, kada je kao 15-plasirana igrala protiv Lila. Iako je tu ekipu ranije pobijedila, nije mogla da je izbaci u nokaut fazi, a na kraju je francuski klub igrao sa drugoplasiranim sa ligaške tabele - Aston Vilom - kasnijim osvajačem takmičenja.

I dalje pak to može da se promijeni do kraja ligaške faze Konferencijske lige, ali i Zvezda mora da podigne svoju igru...

Šta dalje za Zvezdu?

Crvena zvezda ima još dvije teške utakmice do kraja kalendarske godine u Konferencijskoj ligi, a potom, ako prođe dalje, saznaće tek 15. januara ko joj je protivnik u šesnaestini finala.

Lugano - Crvena zvezda 3:2

Crvena zvezda - Kopenhagen 2:2

Crvena zvezda - Inter Eskaldes 2:1

Gent - Crvena zvezda 1:1

Iberija Tbilisi - Crvena zvezda 10. decembar

Crvena zvezda - Trabzonspor 17. decembar

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