Nakon remija sa Gentom, Zvezda ima šanse za prolazak u nokaut fazu, ali je pred njom težak žrijeb sa Brajtonom. "Superkompjuter" joj predviđa najgore mjesto na tabeli.
Crvena zvezda odigrala je vrlo dobru utakmicu na gostovanju protiv Genta, ali nije uspjela da dođe do pobjede (1:1). Štaviše, tek u 85. minutu postigla je gol preko Mateja Gaštarova koji joj je donio bod. To znači da Crvena zvezda poslije četiri kola Konferencijske lige ima samo pet bodova - pobjedu, dva remija i poraz - što nije baš ono što je očekivala kada je saznala žrijeb u Nionu.
Preostaju još dva meča - protiv gruzijske Ignatije u gostima i sa Trabzonom na domaćem terenu - na kojima će Zvezda morati da ostvari dobre rezultate kako bi potvrdila prolazak u nokaut fazu, mada joj "Superkompjuter" i dalje daje velike šanse za to.
Zvezda ide dalje
Zvezda sa najgoreg mjesta ide na žrijeb? "Superkompjuter" joj predviđa pakao
Crvena zvezda je u ovom trenutku 19. na tabeli Konferencijske lige, sa istim učinkom od pet bodova koliko ima i 17-plasirani Orhus, odnosno 23-plasirani Kairat. Kao što je poznato, u narednu fazu će proći prve 24 ekipe, one na prvih osam pozicija direktno u osminu finala, a one od 9. do 24. mjesta gledaćemo u baražu - što je u ovom trenutku objektivno i cilj kluba sa "Marakane".
I u njega vjeruje trener Albert Rijera, kao što u njega "vjeruju" i podaci. "Superkompjuter", odnosno profil "Football Meets Data", objavio je da Crvena zvezda gotovo sigurno ide u nastavak takmičenja.
[ UECL projections after MD4] Changes in Top 8:IN: STVV, TrabzonsporOUT: FC København, Panathinaikos Changes in Top 24:IN: Midtjylland, Aarhus, Kairat AlmatyOUT: Borac Banja Luka, Getafe, Riga*Teams are ordered on their average finishing position across our simulations Team-level projections and scenarios at https://t.co/7RskDdal2x— Football Meets Data (@fmeetsdata)November 26, 2026
Prema prognozi, Zvezda će u nokaut fazu 91,4 odsto i pretpostavka je da će završiti na 15. mjestu.
Zvezdi se crta žrijeb protiv BrajtonaIzvor: Belga / Sipa USA / Profimedia
Prema prognozi "Superkompjutera", ovo znači i da bi Crvena zvezda kao 15. na tabeli mogla da dobije komplikovan žrijeb. Kao što je poznato, on je poludirigovan u Konferencijskoj ligi, na osnovu pozicije, pa bi Crvena zvezda - ako zaista završi kao 15. na tabeli - igrala protiv Genta ili švedskog šampiona Mjelbija za mjesto u osmini finala. Tamo pak čekaju prvi ili drugi tim Konferencijske lige, što su Monako ili Brajton. Zbog toga se i ovo mjesto na tabeli naziva najgorim.
[ UEFA Conference League - projected knockout bracket after MD4]Every club sits at its projected league-phase finish. Each box holds the two clubs projected for a seeding pair (1/2, 3/4 ...), and the draw decides which side of the bracket each one goes to. Team-level projections and scenarios at https://t.co/7RskDdal2x— Football Meets Data (@fmeetsdata)November 26, 2026
Inače, u pitanju je ista pozicija koju je Zvezda imala i prošle godine, samo u Ligi Evrope, kada je kao 15-plasirana igrala protiv Lila. Iako je tu ekipu ranije pobijedila, nije mogla da je izbaci u nokaut fazi, a na kraju je francuski klub igrao sa drugoplasiranim sa ligaške tabele - Aston Vilom - kasnijim osvajačem takmičenja.
I dalje pak to može da se promijeni do kraja ligaške faze Konferencijske lige, ali i Zvezda mora da podigne svoju igru...
Šta dalje za Zvezdu?
Crvena zvezda ima još dvije teške utakmice do kraja kalendarske godine u Konferencijskoj ligi, a potom, ako prođe dalje, saznaće tek 15. januara ko joj je protivnik u šesnaestini finala.
- Lugano - Crvena zvezda 3:2
- Crvena zvezda - Kopenhagen 2:2
- Crvena zvezda - Inter Eskaldes 2:1
- Gent - Crvena zvezda 1:1
- Iberija Tbilisi - Crvena zvezda 10. decembar
- Crvena zvezda - Trabzonspor 17. decembar
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