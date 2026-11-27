Albert Rijera je poslije meča pričao o razlozima remija i svemu što se dešavalo na terenu, ali i o vađenju Mihaila Ristića iz igre.

Izvor: Arena sport

Crvena zvezda je osvojila bod u Konferencijskoj ligi. Protiv Genta je došla do remija u Belgiji (1:1). Gol je dao Matej Gaštarov, a Albert Rijera je poslije meča analizirao ono što je primijetio na meču.

"Imali smo posjed, stvarali šanse, više, nije samo dominacija, već način na koji smo stvarali šanse. Nemam statistiku sada, ne znam koliko puta smo bili sa loptom u raznim zonama. U fudbalu morate da date golova, mislim da smo imali 25 šuteva, samo tri u okvir gola. Teško je pobijediti sa tri u okvir gola. Nisam zadovoljan, nisam ni ljut, ali jesam frustriran, moramo da budemo precizniji u takvim situacijama", rekao je Rijera za "Arenu sport".

Ponovo je Rijera "miješao karte" i stavljao neke igrače van svojih pozicija, poput Gaštarova koji je počeo kao štoper.

"Stavljam igrače tamo gdje mogu da igraju dobro u zavisnosti od njihovih karakteristika. Ako ne odigraju dobro, možda ne mogu da igraju tamo. Tokom meča se stvari mijenjaju, protivnik umije da oteža stvari. Neke stvari se mijenjaju, ne radi se o pozicioniranju, ni o taktici, već da budeš efikasniji oko kaznenog prostora. Osvojili smo bod, rekao sam i prije meča da imamo još šest poena, da je šest poena u igri. Vjerujem da ćemo se kvalifikovati dalje."

Zašto je izvadio Ristića?

Ušao je Mihailo Ristić u 64. minutu u igru umjesto Mahmudua Bađa, ali ga je Rijera izvukao iz igre u 88. minutu kada je uveo Miloša Veljkovića. Dakle, igrao je samo 24 minuta.

"To je odluka trenera, trener donosi odluke sa željom da dobije meč", zaključio je Rijera.

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