Talentovani fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov mogao bi da bude najveći problem za Gent, smatraju u Belgiji.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda će u četvrtak uveče (21.00) igrati protiv Genta, a Belgijanci strepe od Vasilija Kostova! Najtalentovaniji srpski fudbaler mogao bi da bude ključni faktor na meču koji se igra u okviru četvrtog kola Konferencijske lige i na to je upozorio trener belgijskog kluba.

Dok je najavljivao utakmicu protiv Crvene zvezde, trener Rik de Mil je poredio kvalitete Brage i srpskog šampiona, a zatim se osvrnuo i na Kostova. Znaju u Belgiji da crveno-bijeli očekuju Vasin transfer od čak 25.000.000 evra, pa ga kroz tu prizmu i posmatraju.

"Možda smo malo pogrešno procijenili Bragu, ali Crvenu zvezdu zaista stavljam u istu ravan sa njima po kvalitetu. Imaju zreo tim sa nekoliko talentovanih mladih igrača. Ubjedljivo vode u svom prvenstvu, a u prošlosti su igrali i Ligu šampiona. Takođe imaju i nekoliko iskusnih igrača, tako da ih svakako možete staviti rame uz rame sa Bragom. Na primjer, imate igrača kao što je Kostov, čija je tržišna vrijednost 25.000.000 evra. On je veliki talenat koji je ponikao u njihovoj omladinskoj školi. Neko ko ima vic u igri, dobar šut... Posebno u napadačkoj liniji. Naravno, moramo da ih analiziramo i poštujemo, ali na utakmici kod kuće moramo da vjerujemo u pobjedu", rekao je Rik de Mil, trener Genta.

Talentovani fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov ove sezone ima šest golova i tri asistencije na 20 odigranih mečeva. Tokom seniorske karijere u dresu Crvene zvezde odigrao je 70 mečeva, a na njima je ostvario 20 golova i 10 asistencija.