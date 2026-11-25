Crvena zvezda je otputovala u Belgiju, a trener Albert Rijera je odabrao 21 fudbalera.

Izvor: Starsport rs / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda će u četvrtak gostovati Gentu u četvrtom kolu Konferencijske lige. Delegacija srpskog tima je otputovala u Belgiju, a trener Albert Rijera je na put poveo 21 fudbalera.

Ovako izgleda spisak igrača na koje računa za naredni meč: Mateus, Ivan Guteša, Juta Nakajama, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Miloš Veljković, Mihailo Ristić, Rade Krunić, Matej Gaštarov, Mahmudu Bađo, Abu Fani, Tomas Handel, Je Gon Kim, Vasilije Kostov, Mo Čam, Loizos Loizu, Osman Bukari, Mirko Ivanić, Kristijan Balov, Vladimir Lučić, Marko Arnautović.

Vidi opis Crvena zvezda otputovala u Belgiju: Albert Rijera poveo 21 fudbalera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Na spisku nema suspendovanog Aleksandra Kataija, kao ni povrijeđenog Bambe Dijenga, povrijeđenog Timija Maksa Elšnika i Derika Lukasena.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!