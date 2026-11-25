Milan se suočava s izazovima bez Luke Modrića, koji je povrijedio natkoljenicu i neće igrati protiv Olimpijakosa.

Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Milan će u narednom periodu morati da se snalazi bez Luke Modrića (41), pošto su ljekarski pregledi potvrdili da je iskusni vezista zadobio povredu desne noge. Riječ je o istegnuću pravog mišića natkoljenice, zbog kojeg neće biti na raspolaganju treneru za predstojeći evropski izazov.

Prvi nagovještaji da nešto nije u redu pojavili su se tokom utakmice protiv Frosinonea, u kojoj je Milan slavio ubjedljivim rezultatom 5:1. Modrić je u završnici susreta nekoliko puta dodirivao i masirao natkoljenicu, što je izazvalo zabrinutost u stručnom štabu. Dodatni pregledi su potom potvrdili da je došlo do povrede.

Hrvatski fudbaler zbog toga neće putovati u Atinu, gdje Milan očekuje duel sa Olimpijakosom u petom kolu Lige Evrope. Njegov nastup protiv Kaljarija u 13. kolu Serije A takođe je pod znakom pitanja, pa bi izostanak jednog od najvažnijih igrača mogao da predstavlja ozbiljan problem za ekipu u narednim mečevima.

Prema procjenama italijanskih medija, Modrić bi mogao da odsustvuje najmanje 10 dana. U Milanu se nadaju da će oporavak teći prema planu i da će vezista biti spreman za prvenstveni okršaj sa Parmom na stadionu Đuzepe Meaca. Ukoliko bude morao da produži pauzu, naredna prilika za povratak mogla bi da bude utakmica Lige Evrope protiv Sanderlenda ili prvenstveni duel sa Napolijem.

Za sada nije poznato kada će Modrić ponovo biti spreman da zaigra. Mnogo toga zavisiće od reakcije povrijeđenog mišića u narednim danima, kao i od procjene ljekarskog tima i samog fudbalera. Milan će zato pažljivo pratiti njegov oporavak, jer bi duže odsustvo hrvatskog kapitena predstavljalo značajan udarac za ekipu.

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