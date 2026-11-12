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Šta je Luka Modrić poklonio Hariju Kejnu?

Šta je Luka Modrić poklonio Hariju Kejnu?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Luka Modrić poklonio je Hariju Kejnu repliku najstarije fudbalske lopte u Hrvatskoj, simbolizujući vezu između Engleske i Hrvatske.

Sta je luka modric poklonio hariju kejnu Izvor: Screenshot/Twitter/@iMiaSanMia

Mnogi su se zapitali šta je Luka Modrić poklonio Hariju Kejnu pred početak utakmice Engleske i Hrvatske na Vembliju u petom kolu Lige nacija. Poklon je na prvi pogled bio neobičan i nije bilo lako prepoznati o čemu je riječ, ali je njegova simbolika mnogo veća nego što se na prvi pogled čini.

Modrić je kapitenu Engleske uručio repliku najstarije sačuvane fudbalske lopte u Hrvatskoj. Upravo taj detalj privukao je pažnju pred početak meča, jer je Kejn dobio predmet koji predstavlja dio istorije fudbala u Hrvatskoj, ali istovremeno ima i veoma snažnu vezu sa Engleskom.

Simbolici nema kraja – originalna lopta je u Županju stigla davne 1880. godine, a donijeli su je upravo Englezi. Zbog toga je izbor poklona bio posebno zanimljiv – fudbal je u Hrvatskoj dobio svoj istorijski trag upravo zahvaljujući ljudima koji su ovaj sport donijeli iz Engleske.

Kejn je poklon dobio uoči svog 126. nastupa za reprezentaciju Engleske, čime je postao rekorder po broju utakmica za nacionalni tim, a da čitava situacija bude zanimljivija, poklon mu je uručio rekorder rivalskog tima. Komšije su tako pred duel na Vembliju napravile lijep gest prema engleskom kapitenu, a Modrić mu je uručio poklon koji na simboličan način spaja dvije fudbalske tradicije.

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Priča za medalju: Andrija Prlainović
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Luka Modrić Hari Kejn Engleska Hrvatska

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