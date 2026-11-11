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Najgora godina u istoriji Hrvatske: "Kockasti" obaraju još jedan negativan rekord?

Najgora godina u istoriji Hrvatske: "Kockasti" obaraju još jedan negativan rekord?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Avaz.ba
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Fudbalska reprezentacija Hrvatske je u 2026. godini doživjela sedam poraza, što je najviše u istoriji "kockastih", a prijeti im još jedan negativan rekord.

Najgora godina u istoriji Hrvatske: "Kockasti" obaraju još jedan negativan rekord? Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najtrofejnija selekcija nekadašnje Jugoslavije je u ozbiljnom problemu.

Hrvati su poraženi na čak sedam utakmica, a problem nije samo u rezultaima već i u gol-razlici.

Hrvatska je ove godine primila čak 28 pogodaka, takođe najviše otkako postoji, dok je postigla svega 15 golova. Gol-razlika od minus 13 najlošiji je godišnji učinak u istoriji hrvatskog tima, prenosi "Dnevni avaz".

Poređenje s prethodnom godinom posebno je poražavajuće. Hrvatska je 2025. završila s 28 postignutih i samo šest primljenih pogodaka, uz gol-razliku plus 22. Za samo godinu dana razlika se promijenila za čak 35 pogodaka.

Ekipa selektora Slavena Bilića sada se suočava s mogućnošću novog negativnog rekorda. Nakon tri uzastopna poraza, od Španije (4:1), Engleske (7:0) i ponovo Španije (2:1), Hrvatskoj prijeti četvrti vezani neuspjeh, što joj se nikada ranije nije dogodilo.

Posebno je zanimljiv podatak o dva Bilićeva mandata. U prve četiri utakmice nakon povratka na klupu Hrvatske upisao je jednu pobjedu i tri poraza, koliko ih je imao i u prve četiri utakmice svog prvog mandata. Hrvatska tako na gostovanje Engleskoj stiže pod velikim pritiskom, s ciljem da prekine negativnu seriju i izbjegne ulazak u istoriju po još jednom neželjenom rekordu.

Meč između Engleske i Hrvatske igra se u četvrtak uveče na londonskom "Vembliju" (20.45).

(MONDO)

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Tagovi

Hrvatska Engleska Slaven Bilić

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