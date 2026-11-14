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"Er Srbija" se hitno oglasila zbog incidenta u Beogradu: Evo zašto navijači Crne Gore nisu mogli u avion

"Er Srbija" se hitno oglasila zbog incidenta u Beogradu: Evo zašto navijači Crne Gore nisu mogli u avion

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Iz "Er Srbije" su se oglasili i objasnili zbog čega navijačima Crne Gore nije dozvoljeno da se ukrcaju na let za Larnaku i da odu na Kipar na utakmicu.

Zašto navijači Crne Gore nisu pušteni na avion za Kipar Izvor: Robert Buchel/Shutterstock

Navijači Crne Gore su poslije plasmana fudbalske reprezentacije u B Ligu nacija krenuli na Kipar letom preko Beograda. Međutim, grupi od 20-30 navijača kapetan leta "Er Srbija" nije dozvolio da se ukrcaju u avion. Sada je stiglo i zvanično objašnjenje zbog čega.

Iz "Er Srbije" su poslali saopštenje i objasnili šta se dogodilo na letu za Larnaku i zbog čega je donijeta baš takva odluka. Saopštenje prenosimo u cjelosti:

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"Povodom navoda koji su se pojavili u pojedinim medijima u vezi sa letom JU486 iz Beograda za Larnaku, Er Srbija ističe da je odluka o neukrcavanju određenog broja putnika donijeta isključivo na osnovu procjene bezbjednosti leta i u skladu sa važećim međunarodnim vazduhoplovnim propisima i operativnim procedurama.

Prije početka ukrcavanja, posada je prijavila zabrinutost u vezi sa ponašanjem grupe putnika u zoni gejta, uključujući okolnosti koje su, prema procjeni posade, ukazivale na moguće konzumiranje alkohola i potencijalni uticaj na bezbjedno odvijanje leta. Nakon razmatranja svih raspoloživih informacija i sprovedenih procedura, donijeta je odluka da tim putnicima ne bude dozvoljeno ukrcavanje.

U skladu sa međunarodnim vazduhoplovnim propisima, kapetan vazduhoplova posjeduje krajnje ovlašćenje i odgovornost da donese konačnu odluku o prihvatljivosti putnika za prevoz kada procijeni da postoje okolnosti koje mogu uticati na bezbjednost putnika, posade ili vazduhoplova", stoji u saopštenju.

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Tagovi

Kipar Crna Gora navijači fudbal

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