Incident na aerodromu u Beogradu: Navijače Crne Gore vratili, ne mogu na utakmicu

Navijačima Crne Gore nije dozvoljeno da odu na Kipar, pošto su vraćeni sa aerodroma.

Izvor: Instagram/portalantenam

Crna Gora je pobjedom protiv Letonije obezbijedila plasman u B Ligu nacija i posljednji meč igra protiv Kipra u nedjelju. Prema pisanju crnogorskih medija, navijači su vraćeni sa aerodroma u Beogradu i nije im dozvoljeno da uđu u avion i da lete na Kipar.

Navodno je kapetan donio odluku da ih ne pusti u avion i tvrde da je razlog bio što je nekoliko osoba bilo u pijanom stanju. Oni su došli letom iz Podgorice i imali su ideju da iz srpske prestonice nastave put.

"Postojala su tri-četiri momka koja su pili i bili su odvojeni od nas, nije bilo nikakvih incidenata. Međutim, zabranili su ulazak u avion svim putnicima sa crnogorskim pasošem. Predlagali smo i da se uradi alkotest, ali nisu htjeli. Svi smo unaprijed platili hotele i stanove na Kipru, svi smo ponaosob oštećeni za oko 1000 evra", rekao je navijač Marko Blečić za "Antenu M".