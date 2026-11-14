logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Incident na aerodromu u Beogradu: Navijače Crne Gore vratili, ne mogu na utakmicu

Incident na aerodromu u Beogradu: Navijače Crne Gore vratili, ne mogu na utakmicu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Navijačima Crne Gore nije dozvoljeno da odu na Kipar, pošto su vraćeni sa aerodroma.

Navijači Crne Gore vraćeni sa aerodroma u Beogradu Izvor: Instagram/portalantenam

Crna Gora je pobjedom protiv Letonije obezbijedila plasman u B Ligu nacija i posljednji meč igra protiv Kipra u nedjelju. Prema pisanju crnogorskih medija, navijači su vraćeni sa aerodroma u Beogradu i nije im dozvoljeno da uđu u avion i da lete na Kipar.

Navodno je kapetan donio odluku da ih ne pusti u avion i tvrde da je razlog bio što je nekoliko osoba bilo u pijanom stanju. Oni su došli letom iz Podgorice i imali su ideju da iz srpske prestonice nastave put.

"Postojala su tri-četiri momka koja su pili i bili su odvojeni od nas, nije bilo nikakvih incidenata. Međutim, zabranili su ulazak u avion svim putnicima sa crnogorskim pasošem. Predlagali smo i da se uradi alkotest, ali nisu htjeli. Svi smo unaprijed platili hotele i stanove na Kipru, svi smo ponaosob oštećeni za oko 1000 evra", rekao je navijač Marko Blečić za "Antenu M". 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga nacija Crna Gora navijači

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC