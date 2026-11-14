Srbija je poražena od Njemačke, a taj rezultat komplikuje situaciju i Hrvatskoj u Ligi nacija.

Izvor: Kacper Staniec / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je poražena od Njemačke u Beogradu (1:3) u okviru petog kola Lige nacija, a bolan poraz "orlova" nije zakomplikovao situaciju samo srpskoj reprezentaciji. Rezultat sa stadiona u Beogradu direktno je uticao i na položaj Hrvatske u borbi za opstanak u elitnom rangu.

Naime, u najvišem rangu Lige nacija samo dvije najbolje od četiri trećeplasirane reprezentacije iz A grupa obezbjeđuju direktan ostanak u eliti. Hrvatska više nema mogućnost da završi među te dvije selekcije. U najboljem slučaju može da osvoji šest bodova, dok su neke od trećeplasiranih reprezentacija već na većem bodovnom učinku.

Vidi opis Srbija zakomplikovala put Hrvatima: Nije samo "orlovima" teško, sad strepe i komšije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Zbog toga će Hrvatskoj, čak i u slučaju pobjede nad Češkom u nedjelju, biti potrebno doigravanje za opstanak. "Vatreni" bi u tom slučaju igrali protiv jedne od drugoplasiranih reprezentacija iz Lige B, a protivnik će biti poznat poslije žrijeba zakazanog za 20. novembar.

Dvomeč za opstanak u elitnom rangu igrao bi se u periodu od 25. do 27. i od 28. do 30. marta.

Srbija navija za komšije

Međutim, utakmica Hrvatske i Češke neće biti važna samo za Vatrene. Ishod tog meča može da utiče i na Srbiju, pošto se poredak trećeplasiranih reprezentacija određuje na osnovu osvojenih bodova. Zbog toga će svaki rezultat u borbi za treće mjesto biti važan i za "orlove", koji poslije poraza od Njemačke svoju sudbinu više ne drže u potpunosti u svojim rukama.

Srbija je protiv Njemačke propustila priliku da popravi položaj, a sad će morati da prati i rezultate ostalih reprezentacija. Među njima će posebnu pažnju privući upravo duel Hrvatske i Češke, koji bi mogao da ima posljedice i po borbu Srbije za opstanak u Ligi nacija. Osim komšijskog rezultata, u Srbiji će se pratiti i dešavanja iz Francuske gdje Turska igra protiv domaćina.