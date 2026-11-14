logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija zakomplikovala put Hrvatima: Nije samo "orlovima" teško, sad strepe i komšije

Srbija zakomplikovala put Hrvatima: Nije samo "orlovima" teško, sad strepe i komšije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srbija je poražena od Njemačke, a taj rezultat komplikuje situaciju i Hrvatskoj u Ligi nacija.

Hrvatska u borbi za opstanak u Ligi nacija Izvor: Kacper Staniec / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je poražena od Njemačke u Beogradu (1:3) u okviru petog kola Lige nacija, a bolan poraz "orlova" nije zakomplikovao situaciju samo srpskoj reprezentaciji. Rezultat sa stadiona u Beogradu direktno je uticao i na položaj Hrvatske u borbi za opstanak u elitnom rangu.

Naime, u najvišem rangu Lige nacija samo dvije najbolje od četiri trećeplasirane reprezentacije iz A grupa obezbjeđuju direktan ostanak u eliti. Hrvatska više nema mogućnost da završi među te dvije selekcije. U najboljem slučaju može da osvoji šest bodova, dok su neke od trećeplasiranih reprezentacija već na većem bodovnom učinku.

Zbog toga će Hrvatskoj, čak i u slučaju pobjede nad Češkom u nedjelju, biti potrebno doigravanje za opstanak. "Vatreni" bi u tom slučaju igrali protiv jedne od drugoplasiranih reprezentacija iz Lige B, a protivnik će biti poznat poslije žrijeba zakazanog za 20. novembar.

Dvomeč za opstanak u elitnom rangu igrao bi se u periodu od 25. do 27. i od 28. do 30. marta.

Srbija navija za komšije

Međutim, utakmica Hrvatske i Češke neće biti važna samo za Vatrene. Ishod tog meča može da utiče i na Srbiju, pošto se poredak trećeplasiranih reprezentacija određuje na osnovu osvojenih bodova. Zbog toga će svaki rezultat u borbi za treće mjesto biti važan i za "orlove", koji poslije poraza od Njemačke svoju sudbinu više ne drže u potpunosti u svojim rukama.

Srbija je protiv Njemačke propustila priliku da popravi položaj, a sad će morati da prati i rezultate ostalih reprezentacija. Među njima će posebnu pažnju privući upravo duel Hrvatske i Češke, koji bi mogao da ima posljedice i po borbu Srbije za opstanak u Ligi nacija. Osim komšijskog rezultata, u Srbiji će se pratiti i dešavanja iz Francuske gdje Turska igra protiv domaćina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga nacija Hrvatska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC