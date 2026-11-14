Srbija dotakla novo dno: Njemačka samo ogolila sve probleme, a izlaz se ne nazire

Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je još jedan poraz, ovaj put od Njemačke, što dodatno naglašava probleme u igri i nedostatak stabilnosti.

Izvor: MN PRESS

Postoje porazi koji mogu da se objasne kvalitetom protivnika, lošim danom ili nedostatkom sreće. Međutim, kada se loši rezultati ponavljaju iz utakmice u utakmicu, onda je jasno da problem nije samo u jednom meču. Fudbalska reprezentacija Srbije trenutno je u situaciji u kojoj je sve teže pronaći razlog za optimizam, a poraz od Njemačke na domaćem terenu (1:3) samo je još jednom pokazao koliko je veliki jaz između onoga što žele da budu i onoga što trenutno prikazuju na terenu.

Njemačka je u Beogradu vrlo brzo pokazala razliku u kvalitetu, pa iako nije na terenu imala "krem de la krem" nacionalnog tima. Dva gola u prvih 14 minuta praktično su odredila tok utakmice, a Jirgen Klop kaže - trebalo je i više! Srbija je ponovo izgledala kao ekipa koja teško pronalazi odgovor kada joj protivnik nametne visok ritam i pritisak. Bilo je boljih trenutaka u drugom poluvremenu, Babić je uspio da postigne gol (i popravi grešku iz trećeg minuta), ali to nije promijenilo utisak da su Nijemci većim dijelom utakmice kontrolisali dešavanja na terenu.

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Naravno, nije realno očekivati da Srbija bude ravnopravna sa svakom evropskom reprezentacijom. Ipak, jedno je izgubiti od kvalitetnijeg protivnika, a nešto sasvim drugo ostaviti utisak ekipe koja nema jasan odgovor na probleme. Srbija trenutno teško izlazi iz pritiska, još teže uspostavlja kontrolu nad utakmicom, a kad se na to dodaju greške i nedisciplina, put do pozitivnog rezultata postaje gotovo nemoguć.

Brojevi koji ne ostavljaju mnogo prostora za opravdanja

Pet poraza u pet utakmica Lige nacija, bez ijednog osvojenog boda, dovoljno govore o stanju reprezentacije. Ako se uračunaju i prijateljski mečevi, Srbija je vezala sedam poraza. Protiv Njemačke je utakmicu završila sa devetoricom igrača, nakon isključenja Vanje Dragojevića i Andrije Živkovića. To su detalji koji dodatno oslikavaju koliko je ekipa trenutno daleko od stabilnosti koja je neophodna za takmičenje na najvišem nivou.

Nije sve počelo dolaskom Veljka Paunovića i ne može se sva odgovornost prebaciti na selektora. Naslijedio je reprezentaciju sa brojnim problemima, a izostanci važnih igrača dodatno su suzili mogućnosti. Ipak, poslije toliko utakmica teško je ne zapitati se šta je konkretno donijelo novo poglavlje na klupi Srbije. Zasad, rezultati ne pokazuju pomak, a ni igra ne daje dovoljno razloga da vjerujemo da je on blizu.

Potrebna je promjena, ali ne samo na terenu

Vidi opis Srbija dotakla novo dno: Njemačka samo ogolila sve probleme, a izlaz se ne nazire Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Možda je najveći problem to što Srbija danas ne djeluje kao reprezentacija koja ima prepoznatljiv način igre. Nedostaju joj brzina, energija, sigurnost u posjedu i sposobnost da se prilagodi protivniku. Još važnije, ne vidi se jasna osnova na kojoj bi mogla da gradi ekipu za naredne godine. To ne može da se riješi jednom izmjenom, novim selektorom ili pobjedom u jednoj utakmici. Ma koliko srpski tim brojao prepoznatljivih imena u svijetu fudbala, više je nego očigledno da je problem "orlova" znatno kompleksniji.

Pred Srbijom je još jedan meč, ali bez obzira na njegov ishod, jasno je da je neophodno mnogo više od kratkoročnog popravljanja utiska. Potrebno je ozbiljno sagledati stanje reprezentacije, način na koji se biraju i razvijaju igrači, ali i pravac kojim srpski fudbal želi da ide. Jer, najveća opasnost nije samo ispadanje iz elitne divizije Lige nacija. Mnogo je veći problem ako se naviknemo na to da je ovakva Srbija nešto što treba da prihvatimo kao normalno.

Možda su loši, ali nisu najgori

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Njemačke u petom kolu Lige nacija, ali i dalje ima dobre izglede da izbjegne direktno ispadanje iz A divizije. Prema pravilima takmičenja, u niži rang sele se dvije najlošije četvrtoplasirane selekcije, dok će preostale dvije ekipe iz te grupe igrati baraž za opstanak. Srbija trenutno nema nijedan bod, ali je po gol-razlici (minus 4) ispred Češke i Turske, koje takođe nemaju bodove, ali imaju učinak minus 10.

Vidi opis Srbija dotakla novo dno: Njemačka samo ogolila sve probleme, a izlaz se ne nazire Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

U posljednjem kolu "orlovi" gostuju Grčkoj, dok Češka igra protiv Hrvatske, a Turska gostuje Francuskoj. Srbija tako na papiru ima nešto povoljniji raspored, ali će joj za izbjegavanje direktnog ispadanja biti važno da ne zabilježi ubjedljiv poraz. Ukoliko ostane ispred Češke i Turske na zajedničkoj tabeli četvrtoplasiranih ekipa, igraće baraž za opstanak u elitnoj diviziji. Poslije raspada Grčke protiv Holandije (0:7), ovo bi mogla da bude više nego sjajna prilika da Veljko Paunović i reprezentacija Srbije napokon obraduju naciju!