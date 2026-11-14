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Istorijski debakl Grčke pred Srbiju: Primila sedam golova na "Johan Krojf" areni

Istorijski debakl Grčke pred Srbiju: Primila sedam golova na "Johan Krojf" areni

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Grčka je doživjela istorijski debakl, primivši sedam golova od Holandije na 'Johan Krojf' areni u Ligi nacija.

Holandija pobijedila Grčku 7:0 Izvor: MN PRESS

Holandija je deklasirala Grčku ponižavajućih 7:0 (5:0) u Ligi nacija, uoči gostovanja srpske reprezentacije Grcima u Volosu u ponedjeljak.

Holandski vezista, bivši igrač Sitija Tiđani Rejnders dao je het-trik na "Johan Krojf" areni u Amsterdamu već do poluvremena, a igrač Arsenala Jurijen Timber dodao je još dva gola. Preostala dva postigli su Krišensio Samervil iz Al-Hilala, koji je pogotkom i "otvorio" goleadu, kao i napadač Rome Donjel Malen, koji je "ovjerio" ubjedljivih 7:0 pogotkom u 61. minutu.

Neporažena Holandija je na prvom mjestu Grupe A2, sa tri boda prednosti u odnosu na Grčku i Njemačku, koja je u gostima savladala posljednjeplasiranu Srbiju rezultatom 3:1. Dvije prvoplasirane ekipe prolaze u četvrtfinale, dok ekipa koja takmičenje završi kao treća može igrati baraž za opstanak u diviziji.

U posljednjem kolu, 16. novembra igraće Grčka - Srbija, odnosno Njemačka - Holandija.



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Liga nacija Grčka Njemačka

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