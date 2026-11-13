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Srđan Babić posle teškog poraza Srbije: "Nismo se pokazali u najboljem svetlu"

Srđan Babić posle teškog poraza Srbije: "Nismo se pokazali u najboljem svetlu"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srđan Babić se oglasio posle poraza Srbije od Nemačke u Ligi nacija u Beogradu.

Srđan Babič o porazu Srbije od Njemačke Izvor: Arena Sport /Printscreen

Srbija je doživjela ubjedljiv poraz od Njemačke u Ligi nacija (3:1). Po igri i svemu viđenom gosti su mogli da slave još ubjedljivije, tako da je srpski tim imao i malo sreće u tom segmentu. Srđan Babić je pričao poslije meča.

"Generalno, jako teška utakmica za nas. Znali smo šta nas očekuje, taj gol iz trećeg minuta nam je mnogo odmogao. Primili smo iz prekida, imali smo jaku ekipu iz prekida, ne smijemo tako da primimo gol. Težak rival, nismo se pokazali u najboljem svjetlu. Htjeli smo da ispravimo sve to pred ovom divnom djecom, ali nismo uspjeli", rekao je Babić za "Arenu sport".

I sam je štoper bio svjestan da ekipa nije odigrala dobro i da nije imala nikakve šanse u ovom meču. On je postigao dva pogotka na ovom meču, prvi je bio autogol u trećem minutu, pa se donekle iskupio pogotkom u 56. minutu.

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Tagovi

orlovi Srbija Njemačka Liga nacija Srđan Babić

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