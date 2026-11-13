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Potop Srbije na Marakani 1

Potop Srbije na Marakani

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Utakmica Srbija - Njemačka na Marakani počela je autogolom Srđana Babića, a nedugo potom je Florijan Virc rutinski savladao Vanju Milinković-Savića

Srbija gubi od Njemačke 0:2 Izvor: CHRISTIAN CHARISIUS / AFP / Profimedia

Utakmica Srbija - Njemačka na "Marakani" od početka se pretvorila u bolno iskustvo za srpski tim. Štoper "orlova" Srđan Babić dao je autogol u 3. minutu, poslije kornera koji je izveo lijevi bek gostiju Maksimilijan Mitelštat. Po snažnom pljusku, napadač Nijemaca Kai Haverc je sa "prve" stative poslao loptu u peterac, a u njemu je na nju naletio Srđan Babić i poslao je u mrežu "orlova".

Pogledajte taj trenutak:

Jirgen Klop slavi sa stručnim štabom Nemačke na Marakani
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Njemački selektor Jirgen Klop kratko je proslavio gol sa svojim saradnicima u stručnom štabu i nedugo potom ponovo je imao priliku da se raduje. As "pancera" Florijan Virc u 14. minutu savladao je Vanju Milinković-Savića udarcem iz peterca, na odbijenu loptu.

Golu je prethodila lijepa akcija u kojoj je upravo Virc proigrao Aleksandra Pavlovića, a on je proslijedio ka Havercu. Napadač je šutirao, Vanja je odbranio jednom, ali ne i drugi put - i nije imao ni prevelike šanse za to.

Pogledajte gol za njemačkih "0:2" na Marakani:

Florijan Virc daje gol na Srbija Nemačka
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Meč protiv Njemačke od starta se pretvorio u jako neprijatno iskustvo za reprezentaciju Srbije, kao i kompletno učešće u Ligi nacija ove jeseni.

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Tagovi

orlovi Srbija Njemačka Liga nacija

Komentari 1

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