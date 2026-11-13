Srbija je u prethodnih nekoliko godina izgubila mnogo kvalitetnih fudbalera koji su riješili da igraju za druge selekcije. Ovo je 10 najzvučnijih imena.

Izvor: MN PRESS

Ne ide Srbiji u posljednje vrijeme. FSS redom gubi bisere srpskog porijekla, pa je tako posljednji sučaj sada vezan za Luna Srdanovića.

Ovaj mladi 20-godišnji desni bek iz Ženeve igraće za seniorsku selekciju Švajcarske, što je ogroman hendikep za "orlove" kada se zna kako kuburimo sa mjestom desnog beka.

Lun Srdanović je rođen u mješovitom braku majke iz Kameruna i oca iz Srbije, a nakon početajka u Servetu sada je prešao u Lil. Poslije 17 nastupa za juniorske selekcije Švajcarske sada će igrati i za seniore. Nažalost ovo nije ništa novo.

Stefan Bajčetić

Vidi opis Srbija izgubila 10 fudbalera: Otišli da igraju za Španiju, Njemačku, Makedoniju i BiH, Paunoviću se spisak sam skratio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Cody Froggatt / Zuma Press / Profimedia, Cody Froggatt / Zuma Press / Pro Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Cody Froggatt / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Stefan Bajčetić je još na radaru Srbije, makar u teoriji. Igrao je osam utakmica za mlađe selekcije Španije, a nakon početaka u Liverpulu nije se proslavio na pozajmicama pa je sada u B timu Selte gdje pokušava da se vrati u formu. Ipak, kada nam je bio potreban rekao je ne.

Relja Obrić

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Od Relje Obrića nema ništa u odbrani Srbije. Nekadašnji fudbaler Partizana i rođeni Beograđanin debitovao je za U16 tim Slovenije i od tada je redovan u timu, a sada je pozvan i u seniorsku selekciju.

Matej Gaštarov

Vidi opis Srbija izgubila 10 fudbalera: Otišli da igraju za Španiju, Njemačku, Makedoniju i BiH, Paunoviću se spisak sam skratio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Bilo je priče da bi Matej Gaštarov poslije debija u Crvenoj zvezdi mogao da bude pozvan i u nacionalni tim Srbije, ali to se takođe neće desiti. Iako ima srpsko državljanstvo već je u pogonu "A" selekcije Makedonije.

Filip Ugrinić

Ofanzivni vezista iz Lucerna dugo je bio potencijalni reprezentativac Srbije. Gledali smo ga čak i u Srbiji u dresu Jang Bojsa, ali na kraju je 2023. debitovao za Švajcarsku, a do sada je odigrao tri meča. Od prošle sezone je u Valensiji.

Darijan Maleš

Izvor: YouTube/TV Arena sport/screenshot

Darijan Maleš je još jedan igrač koji se pominjao kao potencijalni reprezentativac Srbije, mada sada djeluje daleko od "A" tima. On je godinama igrao za lađe selekcije Švajcarske, a djeluje da neće debitovati za seniorski tim pošto je nedavno prešao i Poljsku.

Vasilije Marković

Jedan od novijih primjera je i Vasilije Marković, centralni vezista koji je na meču sa tzv. Kosovom debitovao za Austriju.Sada se ustalio u Austriji iz Beča i očekuje se da bude redovan reprezentativac.

Miloš Kerkez

Vidi opis Srbija izgubila 10 fudbalera: Otišli da igraju za Španiju, Njemačku, Makedoniju i BiH, Paunoviću se spisak sam skratio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alfie Cosgrove / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Tu se izgleda ništa nismo pitali. Još jedan igrač na poziciji koja nam je goruća, na lijevom beku. Od U17 nivoa igra za Mađarsku, a u nacionalnom timu sa seniorima ima već 35 nastupa.

Aleksandar Pavlović

Aleksandar Pavlović je sada već ustaljen član kako u Bajernu tako i u selekciji Njemačke. Za Bavarce je odigrao preko 100 mečeva, za Njemačku 17, a Srbiji bi sigurno ne samo značio nego vjerovatno bio i lider tima.

Matej Deket

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Pojavila se mogućnost i da Matej Deket iz Banjaluke nastupi za Srbiju, ali i on će kao Jovo Lukić igrati za Bosnu i Hercegovinu. Sada ga je zvao na spisak seniorskog tima Sergej Barbarez, tako da će 17-godišnji napadač uskoro debitovati.

(MONDO)

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