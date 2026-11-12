Jirgen Klop prasnuo u smijeh zbog pitanja na srpskom: "Pa ne mogu ja da vam dajem savjete"

Jirgen Klop je bio vrlo raspoložen na konferenciji za medije pred meč Srbije i Njemačke u Ligi nacija.

Izvor: YouTube/DFB (Verband)/Screenshot

Jirgen Klop je održao konferenciju za medije pred duel sa Srbijom u Ligi nacija, a kada je čuo dva pitanja srpskog novinara Aleksandra Stojanovića nije mogao da se ne nasmije.

Prvo je srpski komentator i novinar istakao da je ovo posljednja gostujuća utakmica Njemačke u dresu "Adidasa", a zatim istakao da smo čekali osam godina da stigne Klop u Beograd.

"Nisam siguran da li sam dobro razumio pitanje, ali to je bilo prije osam godina? To bi onda trebalo da bude 2015. Mislim da smo nakon toga ili osvojili Ligu šampiona ili igrali finale. Izgubio smo ovdje sa Liverpulom, ali smo ipak stigli do finala. Ili smo čak osvojili trofej, ne znam tačno koja je to sezona bila. Da, sjećam se te utakmice.

Sjećam se dugog puta od svlačionice do terena. Veoma je dugačak, a kroz stadion prolaze i automobili i tako dalje. To je tada bilo nešto novo i drugačije, a očigledno je i dalje tako. Maloprije sam pitao za to", rekao je Jirgen Klop.

"Ne znam situaciju, pa ne dajem savjete"

Izvor: Youtube/DFB

Zatim ga je pitao dva pitanja srpski novinar. Jedno je bilo o budućnosti reprezentativnog fudbala, a drugo se odnosilo na to šta može da ponudi kao savjet nekome ko tek počinje da se bavi fudbalom.

"Što se savjeta tiče, mogu da kažem da ne mogu da dam nijedan. Da bih nekome dao savjet, morao bih prethodno da se upoznam sa situacijom. A to nisam uradio. Dolazim iz trening-kampa, od petka sam u Bredeu, šest dana, i sve vrijeme sam razmišljao isključivo o svojoj ekipi i o tome šta možemo da uradimo kako bismo se što bolje pripremili za ovu utakmicu. O drugim stvarima zaista nisam mnogo razmišljao.Trenutno smo potpuno fokusirani na utakmicu i želimo da ostvarimo najbolje moguće rezultate".

(MONDO)

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(MONDO)