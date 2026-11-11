Dušan Tadić najavljuje bolju igru Srbije protiv Njemačke, ističući važnost prethodnog meča sa Holandijom kao reper.

Izvor: Printscreen/YouTube/FSS

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić izjavio je da želi da njegova ekipa u predstojećem susretu sa Njemačkom pokaže drugačije lice nego na prethodnom duelu dvije selekcije u Ligi nacija.

"Mislim da utakmica protiv Holandije treba da bude reper. Stvarno smo bili dobri. Nismo ostvarili dobar rezultat, ali je veoma bitan način igre i kako smo izgledali. Bili smo mnogo bolji od njih. Protiv Njemačke treba da pokažemo više, jer u prethodnoj utakmici nismo izgledali kako treba. Neće biti lako, naravno, ali mislim da će svi videti drugačiju Srbiju", rekao je Tadić, prenio je zvanični sajt FSS.

Vidi opis Dušan Tadić: "Hajde da protiv Njemačke pokažemo još više" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Srpski fudbaler Filip Kostić će zbog povrede da propusti predstojeće duele u LN: "Imam mali hematom na desnoj nozi. Nije ništa strašno, potrebno je da nekoliko dana mirujem i nadam se da ću se što prije vratiti na teren. Iskreno, nisam očekivao da će tako biti, ali je doktor poslije detaljnijih pregleda savjetovao mirovanje. Dobro je što smo otkrili na vrijeme, tako da se vraćam brzo", rekao je Kostić.

On je potom govorio o meču sa Holandijom u Ajndhovenu: "Svi su nas pohvalili i pozitivno pričaju o nama. Rekli su da imamo stvarno dobru reprezentaciju i da tabela trenutno ne odražava kvalitet koji posjedujemo", naveo je Kostić.

Tadić i Kostić - Dijamantske lopte FSS Izvor: YouTube/FSS

Tadiću i Kostiću su u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi uručene Dijamantske lopte FSS, priznanja za 75 i više nastupa u dresu državnog tima. Trofeje je uručio selektor Veljko Paunović, u prisustvu saigrača i članova stručnog štaba.

"Hvala svim trenerima na podršci i poverenju svih ovih godina. Iskreno, ovo mi mnogo znači, posebno kada je reprezentacija u pitanju. Hvala vam još jednom od srca i idemo zajedno u nove pobjede", rekao je Kostić, koji je za nacionalni tim odigrao 76 mečeva.

Tadić je za reprezentaciju Srbije nastupio na 115 utakmica: "Mislim da je najveća čast igrati za reprezentaciju i sve što smo postigli, postigli smo zajedno. Jako sam ponosan na naše zajedništvo, na to što se svi držimo kao tim: igrači, stručni štab i ljudi koji su iza nas. Svih ovih godina stvarali smo tu hemiju i mislim da smo zbog toga i ostvarili određene rezultate. Tako treba i da nastavimo", istakao je Tadić.

Fudbaleri Srbije će posljednji meč u grupnoj fazi LN odigrati 16. novembra u Volosu protiv selekcije Grčke. Prvo mjesto na tabeli grupe A2 drži Holandija sa osam bodova, koliko ima i drugoplasirana Grčka. Njemačka je treća sa pet, dok je Srbija posljednja bez bodova i bori se za opstanak.

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(MONDO)