Švedska u problemu pred “zmajeve”: Grejem Poter "bez odbrane" dočekuje BiH

Fudbalska reprezentacija Švedske dočekaće selekciju Bosne i Hercegovine u znatno oslabljenom sastavu u susretu Lige nacija.

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Zbog povreda švedski selektor Grejem Poter ne može da računa na čak osmoricu fudbalera, a najteža situacija je u odbrambenoj liniji, gdje su van stroja Isak Hijen, Karl Starfelt i Emil Holm.

Štoper Selte Karl Starfelt povrijedio je zadnju ložu upravo u oktobarskom susretu protiv BiH u Zenici, a španska ekipa je procijenila da će pauzirati oko šest nedelja.

Još duže odsustvo bilježe druga dva defanzivca. Isak Hijen je operisan u junu nakon povrede lijeve natkoljenice zadobijene na Svjetskom prvenstvu i od tada nije nastupao za nacionalni tim. Desni bek Bolonje Emil Holm povrijedio se krajem septembra na susretu protiv Rumunije, a nakon operativnog zahvata saopšteno je da ga čeka pauza u trajanju od četiri do šest mjeseci.

Pored problema u defanzivi, stručni štab Šveđana suočava se i sa izostancima u ostalim linijama tima. Za predstojeći susret nisu na raspolaganju vezni igrači Lukas Bergval i Matijas Svanberg a odsutni su i Runi Bardi te Taha Ali. Posljednji u nizu koji je otpao sa spiska je Besfort Zeneli.

Ipak, selektor Poter imaće znatno veći izbor u napad, s obzirom na to da su se u sastav vratili Aleksander Isak, Entoni Elanga i Dejan Kuluševski.

Meč između Ševdske i “zmajeva” na rasporedu je u subotu 14. novembra na stadionu “Stroberi Arena” u Solni.

(MONDO)