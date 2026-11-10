Loše vijesti za "zmajeve": Hadžikadunić povrijeđen

Sergej Barbarez neće moći da računa na Denisa Hadžikadunića u duelima sa Švedskom i Rumunijom.

Izvor: Promo/FS BiH

Defanzivac reprezentacije BiH i splitskog Hajduka Denis Hadžikadunić će zbog povrede propustiti utakmice sa Švedskom i Rumunijom.

Hadžikadunić je na pripreme došao sa povredom, rupturom mišića lijeve potkoljenice (lista), te neće biti na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu u predstojećim susretima, saopšteno je iz FS BiH.

Reprezentacija BiH u Ligi nacija će 14. novembra igrati u gostima protiv Švedske, dok će tri kasnije ugostiti Rumuniju.