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Loše vijesti za "zmajeve": Hadžikadunić povrijeđen

Loše vijesti za "zmajeve": Hadžikadunić povrijeđen

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Sergej Barbarez neće moći da računa na Denisa Hadžikadunića u duelima sa Švedskom i Rumunijom.

Denis Hadžikadunić Izvor: Promo/FS BiH

Defanzivac reprezentacije BiH i splitskog Hajduka Denis Hadžikadunić će zbog povrede propustiti utakmice sa Švedskom i Rumunijom.

Hadžikadunić je na pripreme došao sa povredom, rupturom mišića lijeve potkoljenice (lista), te neće biti na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu u predstojećim susretima, saopšteno je iz FS BiH.

Reprezentacija BiH u Ligi nacija će 14. novembra igrati u gostima protiv Švedske, dok će tri kasnije ugostiti Rumuniju.

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Tagovi

zmajevi reprezentacija BiH Denis Hadžikadunić

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