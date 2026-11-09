Sergej Barbarez o Mateju Deketu: "Već duže ga pratimo, važno nam je da vidimo kako reaguje u ovom okruženju"

Napadač Borca koji je prvog oktobra proslavio 17. rođendan dobio je poziv u A reprezentaciju BiH za mečeve sa Švedskom i Rumunijom.

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez obratio se danas novinarima povodom predstojećih utakmica "zmajeva" u Ligi nacija.

Za okršaje sa Švedskom u Solni (14. novembar) i Rumunijom u Zenici (17. novembar) Barbarez je pozvao i 17-godišnjeg prvotimca Borca Mateja Deketa, kojeg je britanski list Gardijan nedavno uvrstio među 60 najtalentovanijih mladih igrača svijeta.

Iako je prvog oktobra proslavio tek 17. rođendan, Deket je već uveliko punopravni član seniorskog tima Borca, a već je stigao da odigra i četiri meča za reprezentaciju do 21 godine.

"Već ga duže pratimo. Želimo da mu damo priliku da osjeti nivo reprezentacije, a i nama je važno da vidimo kako reaguje u ovom okruženju. Ponosan je i srećan što je tu. Neće debitovati samo da bi se reklo da je debitovao, ali vrata su mu otvorena ako na treninzima pokaže da to zaslužuje", rekao je Barbarez na današnjoj konferenciji za novinare.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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