Zoran Zekić teško je podnio pad svog tima u samom finišu derbija u Banjaluci (3:2), naglasivši da je njegova ekipa imala prazan gol i zicer za 3:1 prije nego što je Borac režirao veliki preokret.

Izvor: Facebook/Fk Sarajevo/Screenshot

Fudbaleri Sarajeva ispustili su prednost u sudijskoj nadoknadi derbija 15. kola Premijer lige BiH i doživjeli bolan poraz od Borca (3:2).

Trener bordo tima Zoran Zekić nakon meča istakao je žal zbog propuštenih prilika kojima je utakmica mogla biti prelomljena.

"Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, dobro parirali, izjednačili, nakon toga imali Barišićevu šansu na prazan gol i nismo uspjeli. Drugo poluvrijeme smo opet odlično otvorili, postigli odličan gol iz odlične akcije, a nakon toga imali preko Kuprešaka još priliku za 3:1 i jednostavno nismo na kraju izdržali", rekao je Zekić.

Osvrnuo se i na spornu završnicu susreta u kojoj su domaći stigli do potpunog preokreta, ne želeći da ulazi u dublju analizu sudijskih odluka dok ne pogleda snimak.

"Sad, da li je bio faul prije drugog gola, nije bio jedanaesterac – nisam vidio tu situaciju, tako da nije lako pričati u ovom trenutku. Ništa, idemo dalje i svaka čast mojim momcima na pokazanoj igri danas", zaključio je trener Sarajeva.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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