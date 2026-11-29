Trener Novog Pazara Nenad Lalatović čuo povike Delija na meču protiv Crvene zvezde.

Izvor: Instagram/redstarfamily

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Novi Pazar (3:0) po izuzetno teškom terenu, zahvaljujući dvostrukom strijelcu Osmanu Bukariju i Marku Arnautoviću koji je postavio konačan rezultat. Meč su obilježili prekidi i grudvanje pomoćnih sudija, ali i skandiranje navijača Zvezde.

U jednom trenutku su Delije dozivale trenera Novog Pazara, koji je odreagovao aplauzima. Nenad Lalatović je otpozdravio, ali zatim nije reagovao kada su mu iz "kaveza" skandirali "Ti si Zvezdine četnik, Lalate". Pogledajte kako je to izgledalo:

Делије поздрављају Ненада Лалатовића! ⚪️#fkcz https://t.co/5PzBRxCLne — RedStarFamily (@RedStarFamily)November 29, 2026

Lalatović nakon utakmice nije komentarisao ove poteze, ali se ponovo našao na udaru. Njega je nakon Zvezdine pobjede u Novom Pazaru "pecnuo" Albert Rijera koji je pričao da taktički nije imao problema na ovom gostovanju.

Nenad Lalatović je svojevremeno prošao kroz mlađe kategorije Crvene zvezde, bio njen prvotimac i čak i kapiten seniorskog tima. Na početku trenerske karijere jednu sezonu je vodio crveno-bijele, u vjerovatno najtežim okolnostima u klupskoj istoriji.