Trener Crvene zvezde Albert Rijera dao je kratku analizu utakmice u Novom Pazaru.

Izvor: Arena Sport Premium 1

Trener Crvene zvezde Albert Rijera, iznio je prve utiske poslije pobjede na gostovanju Novom Pazaru 3:0, u 17. kolu Superlige Srbije. Španski stručnjak je bio zadovoljan izdanjem svojih izabranika, istakao je da je ovo bila skoro perfektna partija i da se može reći da je očekivao veći otpor protivnika.

Crveno-bijeli su rutinski slavili u Novom Pazaru, a njihovu igru nije poremetilo ni nekoliko prekida meča izazvanih incidentima domaćih navijača. O tome Rijera nije govorio po završetku utakmice, već u svom maniru nahvalio igrače.

Vidi opis Albert Rijera pecnuo Lalatovića: "Ovo je bila taktički najlakša utakmica" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Elmedin Hajrovic/ATAImages Br. slika: 23 23 / 23

"Ekipa, igrači odigrali su fantastičnu utakmicu. Sa strane se činilo da je utakmica laka, ali to ne postoji u fudbalu. Kontrolisali smo utakmicu, nismo dali nikakvu šansu protivniku. Djeluje lako, ali nije bilo. Odradili smo dobar posao, čestitam igračima", rekao je trener Zvezde.

Izvor: Kurt Desplenter / Zuma Press / Profimedia

Šta je bio ključni momenat?

"90 minuta kontrole utakmice, perfekcija ne postoji, ali smo uradili mnogo dobrih stvari, kontrolisali utakmicu, možda sam očekivao više od rivala. Može se reći da je ovo bila taktički najlakša utakmica, moje je da pripremim igrače na najbolji način i igrači su odradili odličan posao", zaključio je Španac u izjavi za "Arenasport".

Crvena zvezda je učvrstila svoje mjesto na prvom mjestu tabele Superlige Srbije i ima 49 bodova, čak 11 više od drugoplasirane Vojvodine. Novi Pazar je trenutno osmi sa 22 boda.

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