Manuel Nojer najavljuje kraj karijere 2027. godine, nakon blistavih godina u Bajernu i reprezentaciji Njemačke.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Manuel Nojer (40) mogao bi da završi blistavu karijeru na kraju aktuelne sezone. Jedan od najboljih golmana u istoriji fudbala otkrio je da očekuje da će mu ljeto 2027. biti posljednja tačka u profesionalnoj karijeri, kada mu ističe ugovor sa Bajernom.

Iskusni Nijemac trenutno ima 40 godina, a sa minhenskim klubom je u maju produžio saradnju do 30. juna 2027. Ipak, prema njegovim riječima, sve je bliži trenutak kada će okačiti rukavice o klin.

"Pretpostavljam da će ovdje moje vrijeme doći kraju ovog ljeta. Zasad samo pokušavam da uživam u vremenu koje mi je preostalo", rekao je Nojer.

Još prošlog ljeta bio blizu odluke

Nojer je otkrio da je još prošlog ljeta bio veoma blizu odluke da završi karijeru. Tad je, kako je sam rekao, bio 85 odsto siguran da će se povući, ali ga je odlična atmosfera u Bajernu navela da ostane još jednu sezonu. "Prošlog ljeta sam već bio 85 odsto siguran da ću se penzionisati. Ali imamo sjajnu ekipu, atmosfera nikad nije bila bolja i zato sam odlučio da nastavim", istakao je njemački golman.

Nojer je u Bajern stigao iz Šalkea 2011. i od tad je postao jedan od najvažnijih igrača u istoriji kluba. Za Bavarce je do sada odigrao 597 zvaničnih utakmica, osvojio 13 titula prvaka Njemačke, šest Kupova Njemačke i osam Superkupova. Dva puta je sa Bajernom osvojio Ligu šampiona, a 2013. i 2020. je bio dio ekipe koja je osvojila triplu krunu.

Trag Nojera i u Njemačkoj

Sa reprezentacijom Njemačke Nojer je osvojio Svjetsko prvenstvo 2014, a za nacionalni tim je sakupio 124 nastupa. Iste godine završio je na trećem mjestu u izboru za Zlatnu loptu, što je jedan od najboljih plasmana koji je ostvario golman u istoriji tog priznanja.

Njegov stil igre promijenio je način na koji se posmatra pozicija golmana, a Bajern ga i danas opisuje kao jednog od najboljih čuvara mreže svih vremena. Iako je trenutno van terena zbog povrede stopala koju je zadobio u meču protiv Majnca i dalje je jako važan dio tima iz Njemačke, pa je jasno da će odluka o penzionisanju biti pomno praćena u Minhenu.

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