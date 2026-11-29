Raul Fernandes osvojio je posljednju Moto GP trku sezone u Valensiji, dok je Mark Markez završio karijeru tako što je na cilj stigao kao drugi.

Izvor: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Raul Fernandes je pobijedio na posljednjoj Moto GP trci sezone u Valensiji, dok je Mark Markez u svom oproštajnom nastupu zauzeo drugo mjesto. Podijum je kompletirao Pedro Akosta, koji je u završnici uspio da se probije ispred Marka Becekija.

Fernandes je tako stavio tačku na trku u kojoj je od početka bio među najbržima, dok je posebnu pažnju privlačio Mark Markez, koji je u Valensiji vozio posljednju trku u karijeri. Španac se od sporta oprostio na spektakularan način, vozeći zlatni Dukati pred oko 80.000 navijača.

Na startu je Horhe Martin držao prvu poziciju, a iza njega su bili Marko Beceki i Mark Markes. Ipak, već u drugoj krivini Markes je napravio sjajan potez i spolja obišao dvojicu rivala, preuzevši vođstvo. Već naredni krug donio je novu promjenu na vrhu. Martin je pao na petu poziciju, dok je Fernandes prošao Becekija i našao se iza Marka Markeza. U 14. krivini uspio je da pretekne i njega, pa je u treći krug ušao kao lider na Apriliji.

Od tog trenutka Fernandes je počeo da povećava prednost. Na polovini trke imao je više od dvije i po sekunde viška u odnosu na Markeza i Becekija, koji su vodili veliku borbu za drugo mjesto. U međuvremenu se Pedro Akosta držao ispred Martina, Aldegera i Ogure, dok su Bastijanini, Mir i Diđanantonio zauzimali mjesta među prvih deset.

U završnici je Akosta uspio da napravi važan potez. Pet krugova prije kraja napao je Becekija i preuzeo treću poziciju. Markez je potom iskoristio situaciju da se odvoji od Becekija i krene u potjeru za Fernandesom. Zaostatak za vodećim se brzo smanjivao. Četiri kruga prije cilja Fernandes je imao još 1,6 sekundi prednosti, a dva kruga kasnije razlika je iznosila 1,2 sekunde. Markez je pokušavao da ugrozi vodećeg vozača, ali Fernandes nije dozvolio preokret.

Vozač Aprilije je tako prvi prošao kroz cilj u Valensiji, dok je Mark Markez svoju posljednju trku u karijeri završio na drugom mjestu. Pedro Akosta bio je treći. Iza njih su se plasirali Marko Beceki, Horhe Martin, Ogura, Aldeger, Bastijanini, Diđanantonio i Đoan Mir, koji je kompletirao prvih 10.

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