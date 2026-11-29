Dejvis kup reprezentacija Srbije igraće sa Austrijom u prvom kolu kvalifikacija za Završni turnir Dejvis kupa.

Izvor: MN PRESS

Muška teniska reprezentacija Srbije igraće protiv Austrije u prvom kolu kvalifikacija za Završni turnir Dejvis kupa, odlučeno je danas žrijebom u Bolonji. Srbija će biti domaćin u duelu protiv Austrije, koji je na programu 5. i 6. ili 6. i 7. februara naredne godine.

Pobjednik duela između Srbije i Austrije igraće u drugom kolu kvalifikacija za Završni turnir Dejvis kupa protiv boljeg iz meča između Australije i Ekvadora. Mečevi drugog kola biće odigrani u septembru 2027. godine.

Protiv Austrije bi Srbija trebalo da bude favorit. Prvi reket Austrije je Jurij Rodionov, koji je 119. na ATP listi, drugi je Sebastijan Ofner, specijalista za šljaku i 122. teniser svijeta. Na trećem mjestu je 156. Lukas Neumajer, Joel Švarcler je 169, dok su svi ostali mnogo lošije plasirani.

Ipak, dubl koji čine Nil Oberlejtner i Lukas Midler je izuzetno jak (16. na ATP listi u dublu), dok je odličan i Aleksander Erler, koji je trenutno 48.

(MONDO)

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