Mnogi govore da je Saša Zverev "lažni broj 1" u tenisu, a jedan od razloga za to je činjenica da je osvojio samo dva turnira za cijelu sezonu.

Izvor: Marco Alpozzi/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Saša Zverev završio je sezonu kao prvi teniser svijeta i upravo počinje svoju četvrtu sedmicu kao prvoplasirani. Prestigao je Patrika Raftera i Karlosa Moju na vječnoj listi, a dok počne nova sezona prestaće i Jevgenija Kafeljnikova i Marsela Riosa sa šest sedmica, Džona Njukomba i Huana Karlosa Ferera sa osam, te Marata Safina sa devet.

Iskoristio je povrede Janika Sinera i Karlosa Alkaraza i uspio da im „otme“ to prvo mjesto, a to je uradio na istorijski način. Naime, on je osvojio samo dva turnira tokom protekle sezone, što je apsolutno najmanje u istoriji. Nikada ranije neko nije završio godinu sa manje od četiri osvojena turnira.

Čiji je rekord oborio?

Zverev je u 2026. godini osvojio Rolan Garos i US Open, pa sada ima ta dva trofeja uz olimpijsko zlato i neočekivano se penje među najbolje tenisere ikada. On je postao prvi teniser ikada koji je na kraju sezone bio prvi a da nije osvojio nijedan turnir iz kategorija 1000, 500 ili 250.

Do sada je sa četiri osvojena turnira prvi na kraju godine bio Pit Sampras 1999. godine, zatim Rodžer Federer 2009. te Rafael Nadal 2019. Novak Đoković je to uspio dva puta – 2018. i 2020. godine.

Sjetimo se Novakovih sezona

Vidi opis Saša Zverev oborio rekord Novaka Đokovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Arena Tenis Br. slika: 8 8 / 8

Te 2018. godine počeo je onim porazom od Hjeon Čunga u Australiji i raspadom na Indijan Velsu i Majamiju. Sve do sezone na šljaci bio je jako loš, a onda je prvi turnir osvojio tek u julu, kada je pobijedio Kevina Andersona u finalu Vimbldona. Sljedeći osvojen turnir bio je Sinsinati, pa US Open i na kraju je uzeo Šangaj.

U 2020. osvojio je Australijan open, Dubai, Sinsinati, Rim i, uz osvojen ATP kup sa Srbijom, to je bilo dovoljno za prvo mjesto na kraju sezone.

(MONDO)

BONUS VIDEO: