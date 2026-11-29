Na startu sezone smo vidjeli prvi otkaz u NBA ligi pošto je bez posla ostao Brajan Kif iz Vašingtona.

Izvor: Marty Jean-Louis / Sipa USA / Profimedia

Pao je prvi otkaz u NBA ligi! Nakon teškog poraza od Orlanda trener Tristana Vukčevića u Vašington Vizardsima Brajan Kif dobio je otkaz. Ovo je bio deseti poraz u posljednjih 13 mečeva i njega će zamijeniti asistent Adam Kaporn. Ovaj Australijanac bio je košarkaš početkom dvijehiljaditih, brzo je završio karijeru i postao trener.

Ima samo 44 godine, bio je prvi trener u razvojnoj ligi u Long Ajland Netsima, zatim je u Bruklinu i Vašingtonu bio asistent i sada će makar na neko vrijeme preuzeti ekipu.

Tristan Vukčević koji je povrijeđen nije igrao, ali na meču sa Orlandom koji je presudio Kifu vidjeli smo da je Tre Jang dao 19 poena i imao 7 asistencija, Ej Džej Dibanca je imao 16, Bilal Kulibali 15, a Kejšon Džordž 14 poena. Sa druge strane smo vidjeli njemačku dominaciju. Franc Vagner je dao 23 poena, Tristan Da Silva je imao 22. Nikola Vučević je upisao 15 poena i 7 skokova.

Šta se desilo na ostalim mečevima?

Bogdan Bogdanović je igrao u pobjedi Hjustona 131:93 nad Filadelfijom. Za 13 minuta na terenu dao je dva poena. Blistao je Alperen Šengun sa 21, Ostar Tompson je dao 20. Sa druge strane Tajris Meksi je dao 17, a Kentevijus Koldvel-Poup i Vi Džej Edžkomb 14 poena.

Bruklin Netsi su upisali pobjedu 118:116 nad Hornetsima, uz 37 poena Kobija Vajta, a Čikago Bulsi su savladali Indijanu 108:107 uz 19 poena Badija Hilda sa jedne strane i dabl-dabl Ivice Zubca od 14 poena i 16 skokova sa druge strane. U derbiju Milvoki Baksi su dobili Oklahomu 119:111 sa 40 poena i 13 skokova Kelila Vera.

(MONDO)

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