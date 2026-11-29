Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca osvojili su Kup Srbije pobjedom nad Novim Beogradom rezultatom 13:8, čime su se vratili na tron poslije četiri godine.

Izvor: MN Press/nk

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca osvojili su Kup Srbije, pošto su u subotu uveče u finalu u Futogu pobijedili Novi Beograd rezultatom 13:8. Najefikasniji u ekipi Uroša Stevanovića bio je Nikola Jakšić sa četiri gola, dok su Nikola Lukić, Angelos Vlahopulos i Duško Pijetlović postigli po dva gola. U redovima Novog Beograda, branioca pehara, istakao se Vasilije Martinović sa četiri pogotka, a Miloš Ćuk je dao dva.

Radnički je osvojio četvrti put trofej u Kupu Srbije, a Novi Beograd ima tri, koja je osvojio u prethodne tri sezone. Kragujevčani su prvi trofej u Kupu osvojili 2015. godine pobjedom protiv Partizana 5:4 u Bečeju, a drugi 2020, trijumfom 10:8 u finalu protiv Šapca u Beogradu. Treći i do večeras posljednji Radnički je osvojio 2022, pobjedom protiv Novobeograđana u glavnom gradu, 11:9.

Radnički - Novi Beograd Tehnomanija 13:8 (4:2, 4:2, 3:2, 2:2)

FUTOG - SC "Futog". Sudije: Vuk Milović i Bogdan Beljin.

RADNIČKI: Filipović, S. Rašović 1, Dedović 1, Ranđelović, P. Jakšić, Pijetlović 2, Prlainović, N. Jakšić 3, Vrlić, Vapenski 1, Vlahopulos 2, V. Rašović 1, Marcelić, Lukić 2. Trener: Uroš Stevanović.

NOVI BEOGRAD: Glušac, Pljevančić, Urošević, Šušiašvili, Ćuk 2, Kojić, Bajić, Dimitrijević, Perković 1, Martinović 4, Mesaroš 1, Pješivac, Mišović, Hofmajer. Trener: Zoran Bajić.

Radnički Kragujevac gazi kroz sezonu

Uslijedile su potom godine u kojima je Novi Beograd uspostavio dominaciju ovim takmičenjem, a sada se na tron vratio tim Uroša Stevanovića, regionalni i srpski šampion, koji je tako objedinio sve domaće i regionalne trofeje u svom vlasništvu.

Uspješan start sezone Radničkog potvrđen je i u Ligi šampiona, u kojoj se ekspresno plasirao na F8, pobijedivši sve rivale, uključujući i veliki Pro Reko, koji je pao 10. novembra u Kragujevcu.

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