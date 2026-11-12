Andrija Prlainović se vratio u igru iako je imao tri isključenja, što je izazvalo kontroverzu nakon pobjede Radničkog nad Pro Rekom.

Izvor: MN PRESS

Vaterpolisti Radničkog iz Kragujevca ostvarili su u utorak veliku pobjedu protiv slavnog Pro Reka (16:14) u okviru trećeg kola grupe "B" u Ligi šampiona, međutim poslije svega - kontroverza. U finišu meča došlo je do velikog propusta kada se kapiten i jedan od najboljih vaterpolista 21. vijeka Andrija Prlainović vratio u bazen, iako je u tom trenutku imao tri lične greške, na šta niko nije reagovao.

Zbog toga se povela i diskusija o tome da bi meč Radničkog i Pro Reka mogao da bude ponovljen, međutim kako sada stvari stoje to je malo vjerovatno, pa u Kragujevcu mogu da odahnu.

Šta se desilo sa Prlainovićem?

Vidi opis Kako je Prlainović "prevario" Pro Reko kao niko: Igrao isključen, a Italijani nisu smjeli da se žale Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Iskusni Andrija Prlainović je svoje prvo isključenje zaradio u trećoj četvrtini, a drugo i treće u posljednjoj. Na 1:53 do kraja susreta više nije imao pravo nastupa, zbog tri isključenja, međutim trener Radničkog Uroš Stevanović poslao ga je opet u igru na 56 sekundi do kraja, nakon tajm-auta. Na taj propust nije reagovao niko iz Pro Reka, nije to zapazio ni zapisnički sto, ali ni delegat i sudija utakmice, što je najvažnije.

Tako je Prlainović odigrao posljednjih 56 sekundi na meču, ali rezultat se nije značajno mijenjao, Radnički nije postigao niti jedan novi gol, samo je Pro Reko smanjio na 16:14.

Da li se Pro Reko žalio?

Izvor: MN PRESS

Specijalizovani vaterpolo portal iz Italije "Waterpolo Development World" objavio je da je Pro Reko nakon utakmice podnio prigovor zbog previda, a čitav slučaj je u nadležnosti "Evropskog plivanja" (European Aquatics) koji bi mogao da odluči i da se meč ponovi zbog posljednjih 56 sekundi - ili da se samo nastavi petercem za Italijane. To je malo vjerovatno.

Ipak, s obzirom da je meč završen, da su Italijani odavno već otišli kućama, "Sport Klub" prenosi da Pro Reko nije uložio žalbu pošto smatra da mu poraz od dva razlike neće napraviti problem da prođe grupnu fazu. Dakle, samo su prihvatili...

Zvanične potvrde jedne od te dvije informacije još nema i navijači Radničkog će morati još malo da se strpe.

Kako je Radnički pobijedio?

Vidi opis Kako je Prlainović "prevario" Pro Reko kao niko: Igrao isključen, a Italijani nisu smjeli da se žale Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Grk Angelos Vlahopulos sa pet pogodaka. Nikola Jakšić je postigao tri gola, dok su Strahinja Rašović, Andrija Prlainović i Nikola Lukić dali po dva. U redovima vicešampiona Evrope istakao se Gerge Zalanki sa četiri gola. Frančesko Kodemi je zabilježio tri gola, a po dva su postigli Alvaro Granados i Mateo Joki Grata.

Tim iz Kragujevca je protiv Pro Reka došao do 15. uzastopnog trijumfa od početka sezone, od toga je 12 pobjeda u Regionalnoj ligi i tri u Ligi šampiona.

Radnički je vodeći u grupi B sa devet bodova, Pro Reko ima šest, Breša tri, dok je Oradea bez bodova. U sljedećem kolu, 18. novembra, Radnički će dočekati Oradeu, a Pro Reko će ugostiti Brešu. Što se tiče Novog Beograda, ostvario je pobjedu protiv Jadrana (16:11) i u igri je za TOP 8 fazu.