Uroš Stevanović najavio spektakl u meču Radničkog i Pro Reka u Ligi šampiona.

Izvor: YouTube/KVK Radnicki

Trener vaterpolista Radničkog iz Kragujevca Uroš Stevanović izjavio je danas pred utakmicu trećeg kola Lige šampiona da njegova ekipa ima kvalitet da se suprotstavi Pro Reku i dodao da bi pobjeda mnogo značila za nastavak sezone.

"Očekuje nas još jedan veliki sportski spektakl u Kragujevcu. Pro Reko je klub koji godinama pripada samom vrhu evropskog vaterpola, ali i mi ovaj susret dočekujemo u odličnom raspoloženju, poslije dobrih rezultata u Regionalnoj ligi i Ligi šampiona. Svjesni smo da možemo ravnopravno da se nosimo sa njima i vjerujem da imamo kvalitet da osvojimo tri boda, koja bi nam mnogo značila i na planu samopouzdanja pred nastavak sezone", rekao je Stevanović, a prenosi sajt kluba.

Vidi opis Najtrofejniji klub dolazi u Kragujevac: "Spremni smo za spektakl" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS/MLAĐAN IVANOVIĆ Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS/MLAĐAN IVANOVIĆ Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS/MLAĐAN IVANOVIĆ Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS/MLAĐAN IVANOVIĆ Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS/MLAĐAN IVANOVIĆ Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 10 10 / 10

Kapiten Radničkog Andrija Prlainović naveo je da je Pro Reko godinama jedna od najkvalitetnijih ekipa u Evropi:

"Odlično su pokriveni na gotovo svim pozicijama i imaju mnogo različitih rješenja u napadu. Zato će naš osnovni zadatak biti da odigramo čvrsto i disciplinovano u odbrani. Kada je Radnički igrao kvalitetnu odbranu, mogao je da se nosi sa bilo kojom ekipom u Evropi. Vjerujem da ćemo i ovog puta biti pravi", poručio je Prlainović.

On je uputio poziv navijačima da dođu na utakmicu i pomognu ekipi da dođe do pozitivnog rezultata.

"Podrška publike nam mnogo znači. U Kragujevcu je posebno lijepo igrati kada su tribine pune, jer takav ambijent predstavlja pravo uživanje za svakog sportistu. Vjerujem da će navijači i ovog puta biti uz nas i pomoći nam da dođemo do važnog rezultata", izjavio je Prlainović.

Vaterpolista Radničkog Duško Pijetlović istakao je da Radnički ima kvalitet, želju i ambiciju da se nadmeće sa najboljima:

"Veoma je važno da na svom bazenu odigramo maksimalno i pokušamo da pobijedimo Pro Reko. Oni imaju veliku tradiciju, vrhunski tim i mnogo iskustva u završnicama Lige šampiona, ali i mi imamo kvalitet, motiv i želju da pokažemo da možemo da se takmičimo sa najboljima. Ovo će biti odličan test da vidimo gdje se trenutno nalazimo u odnosu na najjače evropske ekipe", poručio je Pijetlović.

Radnički i Pro Reko imaju po šest bodova u grupi B, dok su Oradea i Breša bez bodova. Vaterpolisti Radničkog dočekaće sutra od 20.30 časova Pro Reko, a ulaz na bazen u Kragujevcu biće besplatan.

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