Jakšić vodio Radnički protiv Partizana: Nepobjedivi Kragujevčani nižu trijumfe

Vaterpolisti Radničkog nastavili su pobjednički niz savladavši Partizan rezultatom 12:8, čime su zadržali maksimalan učinak u Regionalnoj ligi.

Izvor: MN PRESS

Poslije pobjede nad Novim Beogradom (18:13), vaterpolisti Radničkog savladali su i beogradski Partizan, rezultatom 12:8, pa su dvokolo u Beogradu okončali sa maksimalnim učinkom i zadržali perfektan učinak poslije osam kola Vaterpolo regionalne lige.

Crno-bijeli su se dobro držali, pogotovo u prvom poluvremenu i to ponajviše zahvaljujući dugogodišnjem golmanu Radničkog Stefanu Todorovskom, koji je u tom periodu susreta nanizao čak 10 odbrana. Ipak, Radnički je na predah otišao sa minimalnom prednošću (5:4), a u nastavku susreta pronašao rješenje za protivničkog čuvara mreže i praktično riješio pitanje pobjednika u trećoj četvrtini – 10:5.

Izabranici Uroša Stevanovića su potom održavali stečeno vođstvo i na kraju zasluženo slavili.

Najefikasniji bio je Nikola Jakšić sa tri gola, a pratio ga je Angelos Vlahopulos sa dva, dok je u ekipi Partizana dva pogotka postigao Andrej Durutović. Pred Šumadincima je još jedna provjera za najvažniji meč sezone - kragujevačka premijera Lige šampiona sa Brešom (utorak, 20.30). Naime, u subotu, od 19.30 časova, u devetom kolu Regionalne lige, dočekaće ekipu Zemuna.

Partizan - Radnički 8:12 (2:2, 2:3, 1:5, 3:2)

BEOGRAD - Bazen: „Banjica“. Sudije: Vuk Milović i Lazar Anđelić.

PARTIZAN: Todorovski, K. Bodiroga 1, Nešković 1, Janković, V. Bodiroga, Anđelić, Božović 1, Đokanović 1, Kovačević, Grgurević, Durutović 2, Papić 1, Dimković, Čonkić 1. Trener: Stefan Ćirić.

RADNIČKI: Filipović, S. Rašović 1, Dedović, Ranđelović 1, P. Jakšić 1, Vrlić 1, Prlainović 1, N. Jakšić 3, Murišić, Đorđević, Vlahopulos 2, Lukić 1, Marcelić, Dadvani 1. Trener: Uroš Stevanović.



