Vrijeme je za derbi nepobjedivih u Srbiji: Novi Beograd i Radnički oči u oči, prvi put

U derbiju Vaterpolo regionalne lige, u utorak igraju Novi Beograd i Radnički, prvi put ove sezone. Kapiten Kragujevčana Andrija Prlainović najavljuje borbu za pobedu.

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U derbiju Vaterpolo regionalne lige, Radnički Kragujevac u utorak od 18.30 časova gostuje Novom Beogradu, na bazenu SC "11. april". Sudar jedina dva neporažena tima predstavlja prvi veliki ispit za Šumadince u novoj sezoni.

Dueli Radničkog i Novog Beograda posljednjih godina obilježili su srpski vaterpolo, a dva rivala su između sebe podijelila najveći broj trofeja. Njihovi međusobni okršaji gotovo po pravilu donose vrhunski vaterpolo i veliku borbu, pa nema sumnje da će tako biti i ovog puta, bez obzira na to što je sezona tek na početku.

Kapiten Radničkog Andrija Prlainović očekuje motivisanog rivala i ističe da predstojeći duel predstavlja važan korak u pripremi za izazove koji slijede na više frontova.

"Očekujem da ćemo biti motivisani i mi i oni. Novi Beograd je odigrao više mečeva do sada, tako da je tu u maloj prednosti. S druge strane, naše ovosezonske utakmice prošle su bez velike napetosti. Ubjedljivo smo savladali sve rivale, ali sada kreću značajniji izazovi i jači protivnici. Tražimo formu za predstojeće utakmice Lige šampiona i Kupa i mnogo bi nam značilo da ovogodišnje okršaje sa Novim Beogradom započnemo pobjedom, pogotovo u gostima", istakao je Prlainović.

"Novi Beograd drugačiji tim, ali može da parira svima"

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Radnički u ovaj derbi ulazi kao osvajač Vaterpolo regionalne lige i šampion Srbije, dok je Novom Beogradu prošle sezone pripao trofej Kupa Srbije. Promjene u sastavima oba tima donekle su izmijenile odnos snaga, ali dosadašnji rezultati domaćina potvrđuju da ga ne treba potcjenjivati.

"Novi Beograd je drugačiji tim u odnosu na prošlu sezonu i možda na papiru nešto manje kvalitetan, ali dosadašnjim igrama pokazao je da može da parira svima. Imaju dosta mladih igrača željnih dokazivanja, koji donose veliku energiju, a motivacije im sigurno neće nedostajati", ocijenio je kapiten Kragujevčana.

Iskustvo i kvalitet biće važni, ali Prlainović naglašava da će pristup i odlučnost imati podjednako značajnu ulogu u borbi za bodove. U duelu rivala koji još ne znaju za poraz, prostora za opuštanje neće biti.

"Moramo da budemo jednako željni pobjede kao i oni. Ne smijemo da očekujemo da će se bilo šta dogoditi samo od sebe – pobjedu moramo da zaslužimo. Naša motivacija, želja i glad za trijumfom moraju da budu na najvišem nivou", zaključio je Prlainović.

Direktan prenos obezbijeđen je na televiziji Arena sport 1.