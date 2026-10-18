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Slavni hrvatski vaterpolista osuđen za ustaštvo

Slavni hrvatski vaterpolista osuđen za ustaštvo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bio je u grupi navijača koji su bili uz ozloglašenog vođu "Torcide".

Jerko Marinić Kragić osuđen za ustaštvo Izvor: Bozidar Vukicevic / imago sportfotodienst / Profimedia

Dugogodišnji vođa navijačke grupe "TorcidaStipe Lekić osuđen je sredinom marta ove godine zbog pjevanja ustaških pjesama sa još sedmoricom navijača. Ono što je mnogima promaklo je to što se među osuđenima našao i Jerko Marinić Kragić, proslavljeni hrvatski vaterpolista i dugogodišnji kapiten vaterpolo kluba Jadran, prenosi Jutarnji list.

Kako se navodi, 42-godišnji Lekić, 36-godišnji Marinić Kragić i još petorica muškaraca proglašeni su krivima za incident tokom prvenstvene utakmice između Hajduka i Slaven Belupa, odigrane u februaru.

Osuđeni su zbog toga što su sa tribina uzvikivali: "Kažu da niko ne očekuje - daleko od Republike - iznenadni gosti stižu da vam polome kosti - to su ustaše iz Splita!", navodi se.

Izvor: Tom Dubravec / CROPIX / imago sportfotodienst / Profimedia

"Sud je zaključio da su to pjevali u kontekstu sukoba između Torcide i Delija - navijača Crvene zvezde, te da su time 'istakli odnos prema pripadnicima srpske nacionalnosti koji podrazumijeva njihovo uništenje, što je usko povezano sa totalitarizmom propale NDH i ustaškog režima, pod kojim su tokom istorije počinjeni zločini nad pripadnicima drugih nacionalnosti'", dodaje se.

Lekić je tada kažnjen novčanom kaznom od 1500 evra, a Marinić Kragić 1000 evra, ali je pomenuta "ekipa" nastavila sa prekršajima i ponovo su dospjeli pred organe reda.

Sada se nekadašnji vođa navijača nalazi u bjekstvu nakon nacističkog kortea navijača u Splitu i prijeti mu daleko veća kazna od pomenute.

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Tagovi

ustaštvo Vaterpolo Hrvatska

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