Igor Štimac je nakon nacističkih ispada u Splitu istakao da "postoje ubačeni elementi" i da se i "sam borio sa njima".

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Evropa je ostala u šoku nakon nacističkog divljanja navijača Hajduka iz Splita. Na meču sa Ajaksom u Ligi konferencija "Torcida" je nosila mrtvački sanduk na kome je pisalo Ajaks, klicalo se Adolfu Hitleru i logoru Aušvic. Nakon brojnih reakcija javio se i Igor Štimac.

Nekadašnji štoper Hajduka iz Splita i reprezentacije Hrvatske bio je i trener ekipe 2005. godine, a sada je za hrvatski "RTL" prokomentarisao situaciju. Obratio se mladim navijačima i nije ih osudio već rekao da su zavedeni.

"Prva je omladini Torcide. Širom otvorite oči, momci. Zavedeni ste, napravili ste grešku, preispitajte ko su vam vođe i ko je sugerisao da se ovo uradi. Postoje i uvijek su postojali ubačeni elementi, s određenima sam i ja vodio svoje bitke u svoje vrijeme. Oni imaju svoje ime i prezime, njih treba sankcionirati", rekao je Štimac.

Vidi opis Igor Štimac o nacističkim ispadima u Splitu: "Postoje ubačeni elementi, ja sam se sa njima borio" Nekadašnji hrvatski fudbaler Igor Štimac Igor Štimac i Siniša Mihajlović uoči martovske utakmice u Zagrebu. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Gerhard Schultheiß / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: YouTube/ HŠK Zrinjski Mostar/Printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Joris Verwijst / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube/ Indian Super League Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Trener koji je posljednji put radio u Zrinjskom iz Mostara poznat je po užasnim pretnjama i uvredama koje je tokom karijere upućivao Siniši Mihajloviću i po korišćenju ustaškog pozdrava "Za dom spremni" sada poziva na - pojedinačnu odgovornost.

"Uvijek govorimo o onima koji su dozvolili i zašto su dozvolili da se to napravi, jer znamo da postoje sigurnosne mjere, znamo kakvi su protokoli prije, za vrijeme i poslije utakmice. Pričajmo o pojedincima i pojedinačnoj odgovornosti", naglasio je Štimac.

Već je bilo hapšenja

"U ovom trenutku uhapšene su tri osobe i nad njima se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela javnog podsticanja na nasilje i mržnju. Više osoba je identifikovano i u toku je postupak hapšenja i traganja. Nastavljamo i dalje s postupkom identifikacije osoba sa snimku", saopštenje je ranije danas iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske županije.

Navodno je uz troje uhapšenih policija u potrazi za još desetak osoba koji su u samom vrhu organizacije "Torcide" i koji su odgovorni za dešavanja na stadionu i oko stadiona. Poslije svega se oglasila i Vlada Republike Hrvatske.

"Snažno osuđujemo nedopustive povike slavljenja nacističkog režima koji su zabilježeni tokom kortea dijela navijača prije današnje utakmice u Splitu. Policija sprovodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila i procesuirala one koji su uzvikivali kažnjive povike u korteu. Takvo sramotno ponašanje predstavlja negaciju sporta i demokratskih vrijednosti koje moderna Hrvatska njeguje", saopštila je vlada.

Nije to jedini problem

Hajduk sada čeka vjerovatno jako ozbiljna kazna od strane UEFA. Ne samo zbog nacističkih povika i užasnih skandiranja već i zbog baklanje koja je prekinula meč od 77. do 89. minuta nakon drugog gola Hajduka.