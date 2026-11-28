Rukometaši Borca m:tel upisali su treći poraz u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Izvor: Youtube/ WTV Live

Borac m:tel je u subotnjem meču 10. kola bio na dobrom putu da stigne do novog trijumfa u Premijer ligi BiH i to na gostovanju u Gračanici, ali je domaćin uspio da u posljednjih 15 minuta drugog poluvremena nadoknadi šest golova prednosti i stigne do minimalne pobjede.

GRAČANICA - BORAC 32:31 (14:17)

Banjalučani nisu dobro ušli u meč u Gračanici i u prvih skoro osam minuta nisu postigli nijedan gol, pa je Mirko Mikić reagovao minutom odmora.

Tek na isteku osmog minuta, mrežu Gračanlija pogodio je Armin Bulić smanjivši vođstvo domaće ekipe (3:1), da bi potom Vlado Draganić i pivot Vladimir Vranješ za dva minuta vratili rezultat na početak (3:3).

Svojim drugim golom Armin Bulić je prvi put u 12. minutu doveo Borac do prednosti, a onda i Vranješ za "plus dva" (3:5), da bi do sredine prvog poluvremena pogađao i Nikša Trivunović (5:6).

Crveno-plavi su potom napravili seriju 3:0 i golom Miloša Nježića stigli prvi put na meču do četiri razlike (5:9), ali je domaći tim uspio da prepolovi zaostatak, a onda je Bulić iz sedmerca ponovo vratio na "plus tri" (7:10).

Održavali su gosti iz Banjaluke razliku od dva-tri pogotka, iako je domaćin u jednom momentu smanjio na samo gol zaostatka, ali se na odmor u poluvremenu ipak otišlo sa prednošću crveno-plavih od tri gola (14:17).

Izvor: YouTube/WTV Gračanica

Za razliku od prvog dijela, Borac je odlično ušao u drugo poluvrijeme i sa dva pogotka na otvaranju stigao do pet golova prednosti, koju su održavali do 38. minuta kada je Gračanica serijom 3:0 smanjila na samo "minus dva" (19:21).

Ipak, Banjalučani nisu dopustili da se domaći u potpunosti vrate u meč, pa su do sredine drugog dijela ponovo održavali vođstvo od po četiri-pet golova, da bi u 45. minutu golom Nikole Ivanovića, Borac prvi put poveo sa šest razlike (20:26).

Probale su Gračanlije da ubrzaju i da ponovo smanje rezultat, što im je pošlo za rukom u 50. minutu kada su nošeni podrškom publike stigli na samo dva pogotka zaostatka (25:27).

Za samo jedan gol prednosti Banjalučana pobrinuo se golman Gračanlija Harun Mešinović udarcem sa svog gola u 54. minutu i bilo je jasno da će do kraja biti veoma neizvjesno.

Rezultat 30:30 na semaforu je iznosio u 57. minutu, a onda su domaći novim golom poslije dugo vremena vratili prednost (31:30).

Tada je Bulić promašio sedmerac za Borac pa je Gračanica sjajnim udarcem s devet metara povela sa dva razlike na minut do kraja (32:30).

Mikić je pozvao minut odmora i pogodio je Draganić na 20 sekundi do kraja, potom je David Momić upisao odbranu i pružio šansu da Borac stigne do boda, ali je Draganić ovog puta bio neprecizan. Tačnije zicer mu je skinuo Mešinović i bodovi su ostali u Gračanici (32:31).

Uskoro opširnije...

(MONDO)



