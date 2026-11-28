Crvena zvezda razmatra transfer Bogdana Rakovicana, reprezentativca Rumunije, kao zamjenu za odlazeće igrače sa Marakane.

Izvor: NATANAEL BREWCZYNSKI/400MM / imago stock&people / Profimedia

Prelazni rok se smiješi, a Crvena zvezda, izgleda, radi punom parom. Najnovije ime na listi želja Alberta Rijere je reprezentativac Rumunije Bogdan Rakovican (26), javljaju tamošnji mediji, konkretno "TRUmedia".

S obzirom na to da su najavljeni neki od odlazaka sa Marakane, jer se vjeruje da dio crveno-bijelih više neće biti Tebo Učena, Stefan Gudelj, a možda i Derik Lukasen, klub mora da razmišlja o eventualnoj zamjeni. Prema svemu sudeći, reprezentativac komšija biće idealno rješenje kako bi se izbjegli eventualni problemi u timu Alberta Rijere.

Bogdan, koji igra na poziciji štopera, trenutno brani boje Rakova iz Čenstohove. Trenutno je poznato i da bi transfer Rumuna u Crvenu zvezdu koštao 1.500.000 evra, koliko potražuje poljski klub. Interesovanje crveno-bijelih nije preraslo u ponudu, navodi se, ali postoji indicija da bi uskoro moglo da dođe do saradnje. Trenutno njegov ugovor sa aktuelnim klubom važi do ljeta 2028.

Rakovican je rođen u Dižonu i ima 26 godina. Momak koji igra na poziciji štopera je ponikao u fudbalskoj akademiji kluba u rodnom gradu. Potom je bio fudbaler Botošana, a zatim je stigao u Poljsku u kojoj igra od 2022. U Rakov je stigao za 600.000 evra, a sa ovim timom je uspio da stigne do titule šampiona domaćeg prvenstva, ali i Superkupa.

Momak iz Rumunije nije imao blistavu karijeru sve vrijeme, pošto je 2024. doživio tešku povredu ukrštenih ligamenata koljena, ali je po povratku na teren uspio da se nametne treneru i ponovo dobije mjesto u timu. I ne samo to, postao je jedan od važnih igrača u ekipi, tako je u aktuelnoj sezoni svih 90 minuta na terenu, a zasad je postigao i dva gola.

Kad je u pitanju nacionalni tim, za reprezentaciju Rumunije je odigrao šest mečeva. Igrao je za reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj 2024, gdje je na teren ušao u mečevima protiv Ukrajine i potom Holandije u nokaut fazi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!