Rukometaši dobojske Sloge završili su učešće u Evropskom kupu nakon što su i u revanš meču u Pireju pretrpjeli ubjedljiv poraz od grčkog Olimpijakosa rezultatom 37:20 (21:8).

Izvor: MONDO

Rukometaši Sloge oprostili su se od takmičenja u Evropskom kupu.

U petak i subotu su izabranici Miljana Stanića u Pireju ukrstili koplja sa timom Olimpijakosa, koji je trijumfovao u oba susreta. Nakon što je jučerašnji meč završen rezultatom 50:39, crveno-bijeli su prvog dana vikenda bili još uvjerljiviji, upisavši pobjedu razlikom od 17 golova (20:37).

Znalo se već poslije prvog dijela da će predstavnik Grčke u ovom susretu uknjižiti ubjedljiv trijumf. Postigao je čak 21, a primio samo 8 golova, pa je preostalih 30 minuta predstavljalo samo rutinsko odrađivanje posla.

Prvo ime u grčkom taboru bio je Lusijano Ugo Skarameli Eskalona, koji je meč završio sa 7 golova, dok su po 4 postigli Grigorijos Cimpulas, Nikolaos Pasijas i Hišam Mohamed Salah Dojeb. Kod Sloge prednjačio je Adriano Ćorić sa 5 golova, dok su po jedan manje postigli Dušan Milićević i Miloš Čekić.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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